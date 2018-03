Jeden sędzia, dwa mecze, dwie podobne sytuacje i dwie różne decyzje. Wokół polskiego arbitra Szymona Marciniaka w ostatnich dniach szumu jest sporo. Po środowym pojedynku Ligi Mistrzów do jego pracy odniósł się w mediach społecznościowych Lech Poznań. To drużyna, której Marciniak sędziował ostatnie ligowe spotkanie i która wciąż czuje się przez arbitra pokrzywdzona.

W niedzielę lechici przegrali na wyjeździe z Legią Warszawa (1:2). Decydującą bramkę stracili po rzucie karnym. Marciniak podyktował "jedenastkę" za zagranie piłki ręką.

Sprawa wywołała sporo kontrowersji. W Poznaniu do dziś uważa się, że decyzja była błędna.

Świetny interes Miedziowych. Sprzedali go Legii, wrócił za darmo Kiedy półtora... czytaj dalej » Kilka dni później Polak prowadził mecz Ligi Mistrzów. Na Wembley Tottenham grał z Juventusem. Zaraz na początku, w podobnej sytuacji, Marciniak nie podyktował karnego dla londyńczyków.

Koguty ostatecznie przegrały rewanż 1:2. Do ćwierćfinału awansowało Juve.

Zaraz po środowym meczu na twitterowym koncie lechitów pojawił się wpis skierowany do Tottenhamu. Nawiązywał do decyzji Marciniaka. Administratorzy zestawili na zdjęciach dwie wyżej wymienione sytuacje.

"Hej chłopaki z Tottenhamu, w niedzielę mieliśmy takie samo odczucie. Powodzenia i (nie) zachowujcie spokoju" - napisano na profilu Lecha.

Hey guys @SpursOfficial, we had the same feeling on Sunday. Good luck and (don't) stay calm pic.twitter.com/7gKb8vVdKe

— Lech Poznań (@LechPoznan) 7 marca 2018