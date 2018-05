"Wilki" się uratowały. Kuba nie spadnie





Piłkarze Wolfsburga obronili się przed spadkiem z Bundesligi. W rewanżowym meczu barażowym pokonali drugoligowy Holstein Kiel 1:0.

"Wilki" przed rewanżem były na uprzywilejowanej pozycji. W pierwszym meczu wygrały 3:1. W poniedziałek, w Kilonii, wystarczyło nie roztrwonić tej co najmniej niezłej zaliczki.

Ale to nie było tak, że goście zjawili się w Kilonii tylko po to, by się bronić. Gola strzelili już po 17 minutach, ale cieszyli się przedwcześnie. Bramka po strzale Yunusa Malliego padła, tyle że po analizie VAR sędzia ją anulował. Dostrzegł, że Divock Origi był na pozycji spalonej.

Pomógł sobie ręką

Piłkarze z Wolfsburga dopięli swego 25 minut przed końcem. Robin Knoche strzałem głową nie pozostawił złudzeń, kto bardziej zasłużył na miejsce w niemieckiej ekstraklasie. Gospodarze próbowali odpowiedzieć choć honorowym trafieniem. Nawet im się to udało, piłka wpadła do bramki Koena Casteelsa, ale sędzia znów wspomógł się wideoweryfikacją, która wykazała, że ręką w polu karnym zagrał Rafael Czichos. Skończyło się na 1:0 dla VfL.



Kuba Błaszczykowski na boisku pojawił się w 90. minucie.

Wolfsburg, podobnie jak przed rokiem, zajął 16. miejsce w Bundeslidze, natomiast Holstein uplasował się na trzeciej pozycji w drugiej lidze.

Ekstraklasę opuściły dwie najsłabsze drużyny - Hamburger SV (po raz pierwszy w historii) i FC Koeln, którego piłkarzem jest Paweł Olkowski. Miejsce spadkowiczów zajmą FC Nuernberg i Fortuna Duesseldorf.