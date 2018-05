Wojewoda zamknął stadion Lecha





Wojewoda wielkopolski nie czekał na decyzję władz ligi i już zdecydował o zamknięciu stadionu Lecha. To efekt niedzielnych wydarzeń podczas meczu w Poznaniu.

Lech czeka na karę. Decyzja w czwartek W czwartek 24... czytaj dalej » - Pierwsze pięć spotkań ligowych w rundzie jesiennej i trzy w Lidze Europy zostaną rozegrane bez udziału publiczności - oświadczył wojewoda Zbigniew Hoffmann na konferencji z przedstawicielami policji i straży pożarnej.

- Jestem przekonany, że to będzie czas refleksji dla klubu i dla kibiców. To będzie czas, mam nadzieję, wdrożenia dobrych praktyk, zastanowienia się nad problemem bezpieczeństwa. To jest fundamentalne. To, co się wczoraj stało, było skandaliczne. Ten rodzaj wylewania frustracji jest nie do zaakceptowania - dodał.

W czwartek decyzję o ewentualnych karach na poznański klub podejmie Komisja Ligi Ekstraklasy SA.

Wdarli się na boisko

Mecz Lech - Legia został przerwany w 77. minucie przy stanie 2:0 dla gości, gdy z trybuny zajmowanej przez najbardziej zagorzałych lechitów na murawę poleciały race i świece dymne. Sędzia przerwał zawody, piłkarze udali się do szatni. Wtedy miejscowi sympatycy zaczęli napierać na ogrodzenie i po chwili kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku. Do akcji wkroczyli policjanci.

Jeden z nich został ranny po uderzeniu elementem ogrodzenia.

Wojewoda wielkopolski oraz delegat PZPN podjęli decyzję o zakończeniu meczu. Lecha ukarano walkowerem, dla Legii takie rozwiązanie oznaczało obronę mistrzowskiego tytułu.

Sprawdzają monitoring

Policja analizuje zapis monitoringu przekazanego przez klub. - Mamy wizerunki co najmniej dziesięciu osób, które nie zakryły twarzy, kolejnych około dwudziestu jest analizowanych, bowiem dopiero później założyły chusty czy kominiarki - przyznał zastępca komendanta wielkopolskiej policji Roman Kuster.

Miał wiele zastrzeżeń do postawy służb porządkowych podczas niedzielnego spotkania.

- Od momentu, kiedy pojawiła się pirotechnika, w obrębie trybuny numer dwa (z najzagorzalszymi kibicami Lecha - red.) nie widziałem służb. Nie było ich również, kiedy kibice próbowali sforsować ogrodzenie. Organizator oczekiwał dalszego rozwoju sytuacji. Po obaleniu płotu kibice wtargnęli na murawę i wtedy pojawił się wniosek o wprowadzeniu policji. Tak też uczyniłem - tłumaczył Roman Kuster.

Burdami na stadionie w Poznaniu zajęła się Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald. Jak podano w komunikacie, jej "działania są związane z przestępstwami popełnionymi przez grupy przestępcze powiązane ze środowiskiem pseudokibiców".

Lech nie zgadza się z wysokością karą.

- Jest niezwykle surowa i bolesna dla klubu. Argumenty, które usłyszeliśmy od służb mundurowych oraz wojewody, przyjmujemy, ale wymiar kary jest nieproporcjonalny i nieakceptowalny. Będziemy szukali ścieżki odwoławczej - zapowiedział Łukasz Borowicz, rzecznik klubu.

