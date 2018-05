Szczęsny dziękuje legendzie. "Grazie Capitano"





Foto: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MARCO | Buffon pożegnał się mistrzostwem

Gianluigi Buffon kończy swoją siedemnastoletnią przygodę z Juventusem. Następcę legendarnego bramkarza turyńczycy już mają. To Wojciech Szczęsny, który w sobotę podziękował starszemu koledze wrzucając do sieci wspólne zdjęcie.

Ubiegła sobota przejdzie do historii Juve. Stara Dama kończyła sezon meczem na swoim stadionie, po nim świętowała siódme z rzędu mistrzostwa kraju. Zanim do tego doszło, w centrum uwagi był Buffon. Gdy po godzinie gry opuszczał boisko, został wyściskany przez kolegów, a kibice zgotowali mu owację na stojąco.

Wielki dzień w Turynie. Buffon się pożegnał Gianluigi Buffon... czytaj dalej » Wśród tych, którzy żegnali legendę był też Szczęsny. Jak zapowiedział niedawno prezes klubu, to właśnie Polak przejmie pałeczkę od słynnego Włocha i od przyszłego sezonu będzie bramkarzem numer jeden zespołu.

Wspólna radość

W sobotnim meczu Szczęsny na boisku się nie pojawił. Buffona zmienił trzeci golkiper w drużynie Carlo Pinsoglio. Polak został za to wspaniale przyjęty podczas samej fety. Wchodząc na scenę, gdzie mistrzowie Włoch odbierali medale otrzymał od kibiców gromkie brawa.

Radość turyńczyków trwała kilkadziesiąt minut. Szczęsny celebrował tytuł między innymi z Buffonem, którego w pewnym momencie wziął na plecy. "Dziękuję kapitanie. Twoja kariera jest niesamowita" - napisał później na Instagramie.



Grazie Capitano! What an incredible career#UN1CO @gianluigibuffon Post udostępniony przez Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) Maj 19, 2018 o 10:00 PDT





"Inteligentny chłopak"

Polski bramkarz jest w Turynie od prawie roku. Wystąpił w tym sezonie w 21 spotkaniach. To wystarczyło, żeby dobrze poznać się z Buffonem. Legendarny bramkarz zdążył przekonać się do tego, że młodszy o trzynaście lat Szczęsny jest w stanie godnie go zastąpić.

- Juventus ma świetnego bramkarza, 27-letniego. To bardzo inteligentny chłopak. Od kiedy tu jest, chłonie wszystko. Ma odpowiednie predyspozycje, także te pozaboiskowe - mówił podczas swojego pożegnania.