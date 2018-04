Włosi wciąż wierzą w awans Romy. "To niemożliwe, ale już to widzieliśmy"





Teraz potrzeba już tylko cudu - tak włoskie media przedstawiają szanse klubu AS Roma na wejście do finału Ligi Mistrzów. "Finał Ligi Mistrzów to odległa perspektywa, ale słowa "niemożliwa" nie należy używać po wyczynie z Barceloną" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

W pierwszym półfinałowym meczu Liverpool przed własną publicznością wygrał we wtorek z drużyną z Rzymu 5:2. Goście zdobyli bramki w ostatnim kwadransie. To daje im jeszcze cień szansy na awans.

Sprawozdawcy włoskiego radia RAI i komercyjnej telewizji Mediaset podkreślali po meczu, że najbardziej bolesne dla Romy były pierwsze dwie bramki strzelone przez Mohameda Salaha. Egipcjanin grał w rzymskim klubie w latach 2015-2017.



Jak się przypomina, w 83 spotkaniach, jakie rozegrał we włoskiej serie A, strzelił tylko 34 bramki.



"Te, których nie strzelał wtedy, zdobył w barwach Liverpoolu, także w meczu ze swoim dawnym klubem"- komentowali sprawozdawcy radiowi. Obie bramki Egipcjanina określili jako "prześliczne".



Cierpieli zasłużenie

Gdy gospodarze prowadzili już 5:0, Roma - zdaniem włoskich komentatorów - zachowywała się jak "ogłuszony ciosem bokser, ratujący się przed upadkiem kurczowym trzymaniem się lin ringu". Ich zdaniem, rzymski klub grał bardzo źle i przeżywał swoje najgorsze chwile od lat, cierpiąc zasłużenie.



Roma według włoskich mediów była w totalnej rozsypce i żywione wcześniej nadzieje na awans do finału okazały się na razie mrzonką. Zawodnicy rzymskiego klubu popełniali elementarne błędy, wykazując się nieznajomością "piłkarskiej gramatyki" - mówili włoscy sprawozdawcy telewizyjni.

Źródło: PAP/EPA Salah jest w tym sezonie nie do zatrzymania

Liczą na "następny cud"

"La Gazzetta dello Sport" ocenia, że gra Mohameda Salaha zasługuje na "Złotą Piłkę". Grał "obłędnie" - pisze. Dodaje też: "Salah to potwór, wszędzie go pełno".



W rewanżu na Stadionie Olimpijskim w Rzymie potrzebny będzie "cud" - przyznaje sportowy dziennik. Pociesza następnie: "Finał Ligi Mistrzów to odległa perspektywa, ale słowa "niemożliwa" nie należy używać po wyczynie z Barceloną". Tak przywołuje wyeliminowanie tego klubu w walce o półfinał.

Siedem goli w półfinale. Liverpool zranił Romę, ta i tak się podniosła Co to był za... czytaj dalej » Tak naprawdę - zauważa gazeta - w Rzymie wystarczyłoby 3:0. "To niemożliwe, ale już to widzieliśmy" - przypomina, z kolei "Corriere dello Sport" podkreśla, że "potrzebny jest inny wysiłek". "La Repubblica" też ogłasza, że w rewanżowym meczu potrzebny będzie "następny cud", a zatem kolejny po zakwalifikowaniu się klubu do półfinałów Ligi Mistrzów.

"Lekcja angielskiego"

Dziennik "Tuttosport" na swojej stronie internetowej zauważa, że Salah "okazał się koszmarem dla swoich byłych kolegów strzelając dwa gole i dwa razy asystując".Roma w ocenie gazety była "słaba psychologicznie i taktycznie". Mecz w Liverpoolu nazywa "lectio magistralis" trenera Anglików Juergena Kloppa, "rozjaśnioną przez piłkarza w stanie totalnej łaski", jak nazywa Salaha. Jego gra to był "show" - przyznaje.



Rzymski dziennik "Il Messaggero" sarkastycznie stwierdza, że Liverpool dał piłkarzom Romy "lekcję angielskiego". Ale dwa gole dla Romy, podkreśla, "podtrzymują marzenia" o finale.

Rewanż 2 maja. W drugim półfinale Bayern Monachium rywalizuje z Realem Madryt. Pierwszy mecz w środę.

PÓŁFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

wtorek, 24 kwietnia

Liverpool - AS Roma 5:2 (36' i 45' Salah, 56' Mane, 62' i 69' Firmino - 81' Dżeko, 86' Perotti - karny)

środa, 25 kwietnia

Bayern Monachium - Real Madryt

