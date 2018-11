Włosi krytykują Piątka. "Złapał zadyszkę"





Krzysztof Piątek nie będzie miło wspominał wizyty na San Siro. Napastnik Genoi gola nie strzelił, a jego zespół stracił szansę na remis w 91. minucie. "Najlepszy strzelec Serie A złamał zadyszkę", "Pokazał mniej niż zwykle" - zrecenzowały występ Polaka miejscowe media.

W środowy wieczór zanosiło się, że Genoa wywiezie z Mediolanu punkt. Ale remis 1:1 utrzymał się do pierwszej z trzech doliczonych minut drugiej połowy. Do siatki trafił Alessio Romagnoli, który przelobował rumuńskiego bramkarza gości Andrei Radu. Obrońca Milanu zrehabilitował się, bo wcześniej wbił samobójczego gola.



Bramkarz przelobowany w 91. minucie. Milan dopadł zespół Piątka Zbliżał się... czytaj dalej » A Piątek? Oddał groźny strzał z woleja przed przerwą i wziął udział w akcji, po której padła wyrównująca bramka (gospodarze prowadzili od 4. minuty). To on zmusił do błędu Tiemoue Bakayoko, który zgubił piłkę w polu karnym.

Najgorszy na boisku, trener broni

Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego występ polskiego snajpera skrytykowali. Według włoskiego oddziału telewizji FOX Sports, Piątek był najgorszym zawodnikiem na boisku.



"Najlepszy strzelec Serie A złapał zadyszkę. San Siro to z pewnością stadion, który budzi strach, ale polski napastnik nie zrobił nic, choć obrona Rossonerich ma luki" - uzasadniono notę 4,5 (w skali 1-10).



"Pokazał mniej niż zwykle. Oddał tylko dwa strzały w pierwszej połowie. Romagnoli i Mateo Musacchio skutecznie utrudnili mu życie" - skomentowali dziennikarze włoskiego Eurosportu, oceniając występ na 5,5. Taką samą notę otrzymali jego koledzy z zespołu Ervin Zukanović oraz Daniel Bessa. W Milanie słabsi byli Ricardo Rodriguez (5) i Bakayoko (4,5).



Delegacja Lazio odwiedzi Auschwitz. Młodzież spotka się z ocalałymi z Holokaustu Delegacja klubu... czytaj dalej » - Piątek może nie stwarzał poważnego zagrożenia, ale dużo biegał i walczył. On i Bessa są naszymi najbardziej utalentowanymi graczami. Cały czas się rozwijają - zaznaczył trener Genoi Ivan Jurić.



To był trzeci z rzędu mecz bez gola reprezentanta Polski, który zachwycał od początku sezonu. Trafiał regularnie w siedmiu kolejnych ligowych spotkaniach. Pobił w ten sposób kilka rekordów i zwrócił na siebie uwagę największych klubów, choć prezes Enrico Preziosi zaznaczył, że transfer będzie możliwy dopiero po zakończeniu sezonu.



Piątek z dziewięcioma bramkami wciąż jest liderem klasyfikacji strzelców. O dwa mniej ma Ronaldo z Juventusu.