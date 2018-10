Czekali trzynaście lat na pokera w Lidze Mistrzów. "Odzyskali Europę"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Najbardziej męczyło się Napoli z Liverpoolem

Włoskie drużyny zagrały bezbłędnie w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Wszystkie cztery zwyciężyły. Takiej serii przedstawiciele Serie A nie zanotowali od 2005 roku. "To znak, że kraj może wrócić do roli bohatera" - skomentowała miejscowa prasa.

We wtorek Juventus bez zawieszonego Cristiano Ronaldo nie miał problemów z Young Boys Berno, zwyciężając 3:0 po hat-tricku Paulo Dybali. Roma wbiła aż pięć goli Victorii Pilzno, nie tracąc przy tym żadnego.

Gol w 90. minucie. Napoli dopadło Liverpool To miał być hit... czytaj dalej » W środę Inter, wracający do elity po siedmiu latach, wygrał drugi mecz. Mediolańczycy pokonali 2:1 PSV na ich stadionie. Poker, o którym piszą włoscy dziennikarze, uratował w 90. minucie Lorenzo Insigne. To jego bramka dała triumf z Liverpoolem.

"Cztery na cztery. Włosi odzyskali Europę. Poker, którego nie było od 13 lat to znak, że kraj może wrócić do roli bohatera w Lidze Mistrzów" - napisała "La Gazzetta dello Sport".

"Gratulacje dla Napoli"

"Radosny wieczór dla Włochów. Cztery zwycięstwa w dwa dni, a nie w 13 lat. Szczególne gratulacje dla Napoli, które miało najtrudniejsze zadanie, żeby zdobyć punkty z Liverpoolem. Zwłaszcza po wpadce w Belgradzie" - dodał dziennik "La Repubblica". "Wyjątkowy poker Włochów w Lidze Mistrzów" - skwitowała gazeta "Corriere dello Sport".

Ostatni raz włoskie ekipy solidarnie zwyciężyły pod koniec listopada 2005 roku. Jednego dnia Juventus ograł Brugię 1:0, a Udinese pokonało na wyjeździe Panathinaikos 2:1. Drugiego wygrane dołożyły ekipy z Mediolanu. AC Milan rozbił w Stambule Fenerbahce 4:0, a Inter - w tym samym stosunku - u siebie słowacką Artmedię.

Źródło: gazzetta.it, corrieredellosport.it Włoska prasa pochwaliła swoje zespoły w LM