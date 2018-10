Włoska prasa: nie możemy przegrać z Polską





Włochy nie mogą przegrać z Polską w niedzielę, wszystko muszą postawić na jedną szalę - tak włoska prasa pisze o niedzielnym meczu w Chorzowie. Po meczu Polska - Portugalia (2:3) dominuje zachwyt nad grą Krzysztofa Piątka.

W tabeli Ligi Narodów po dwóch meczach Italia i Biało-Czerwoni mają po jednym punkcie. Jeśli drużyna Roberto Manciniego przegra, może odpaść z rozgrywek - podkreśla "La Gazzetta dello Sport".



Po czwartkowym meczu Polaków z Portugalią (2:3) gazeta pisze o kalkulacjach w grupie: "Kibicowaliśmy za tym, aby był remis". Następnie przyznaje, że wynik z Chorzowa bardzo utrudnia sytuację włoskiej reprezentacji i sprawia, że spotkanie z Polską może być "bezpośrednią konfrontacją". Dziennik wyjaśnia, że w przypadku remisu o losie drużyny zadecydują dopiero ostatnie spotkania, Włoch z Portugalią 17 listopada w Mediolanie i mecz Portugalia - Polska 20 listopada.



Największy sportowy włoski dziennik zwraca uwagę na nieobecność Cristiano Ronaldo w drużynie rywali Polaków i dodaje, że Portugalczycy już nauczyli się grać także bez swojego asa.

Ulubieniec włoskiej prasy

Portugalczycy po zwycięstwie: potrafimy wygrywać z trudnymi rywalami Portugalskie... czytaj dalej » Było natomiast, zauważa "La Gazzetta dello Sport", miejsce na "tradycyjnego gola" Krzysztofa Piątka, pierwszego strzelonego w drużynie narodowej. W podsumowaniu czwartkowego meczu gazeta kładzie nacisk na to, że Robert Lewandowski i jego koledzy nie mieli siły, by zremisować i wręcz "ryzykowali kilka razy zainkasowaniem czwartego gola".



"La Repubblica" żartuje z podziwem, że tym razem w reprezentacji Biało-Czerwonych grający w klubie Genoa Piątek - ulubieniec włoskiej prasy i lider klasyfikacji strzelców tego sezonu Serie A - znalazł się w "stanie łaski". Rzymska gazeta za "ironię losu" uznaje zaś to, że o przyszłości włoskiej reprezentacji, która ma kłopoty ze strzelaniem bramek, zadecyduje mecz z Polską, mającą napastników "bez liku".



To, przypomina, kadra Lewandowskiego, Piątka i Arkadiusza Milika; reprezentacja "opływająca w obfitość ataku". Autor relacji ocenia, że wystawienie Piątka, który strzelił pierwszego gola dla reprezentacji, potwierdziło, że piłkarz ten rozwija się "z prędkością światła". Aby strzelić gola potrzebował 18 minut - dodano w tekście pełnym uznania dla polskiego piłkarza.

"Pistolero" na celowniku

Przytoczono też budzące rozbawienie Włochów słowa Krzysztofa Piątka, który stwierdził w jednym z wywiadów: "to tak, jakby piłka mnie szukała".



Dziennik pisze o zainteresowaniu innych klubów zawodnikiem, który już ma przydomek "Pistolero". W tym kontekście wymienia Borussię Dortmund i Bayern Monachium. Zwraca również uwagę na to, że sam zawodnik Genoi powiedział: "Nie wiem, gdzie będę w czerwcu".



To zaś znaczy, wyjaśniono, że nie opuści klubu z Genui już po styczniowym okienku transferowym.

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Polska 2

1 3-4 3. Włochy 2 1 1-2 Terminarz Ligi Narodów 7 września

Włochy - Polska 1:1

10 września

Portugalia - Włochy 1:0

11 października

Polska - Portugalia 2:3

14 października Polska - Włochy, 20.45

17 listopada

Włochy - Portugalia, 20.45 20 listopada Portugalia - Polska, 20.45