Włosi oburzeni "żenującym" sędziowaniem. "Z VAR-em byłby finał Bayern - Roma"

Foto: PAP/EPA | Video: TVN24, Reuters Roma była blisko finału LM

Bardzo mocne słowa padły po środowym meczu półfinału Ligi Mistrzów Roma - Liverpool (4:2). Rzymianie twierdzą, że zostali skrzywdzeni przez słoweńskiego sędziego Damira Skominę i jego asystentów. - Ich błędy były niedopuszczalne. Widzieliśmy żenujące sędziowanie. Liga Mistrzów bez VAR-u to kpina - grzmiał przed telewizyjnymi kamerami prezydent Romy James Pallotta.

Włosi zgodnie uważają, że w drugiej połowie środowej konfrontacji z Liverpoolem należały im się trzy rzuty karne, a dostali tylko jeden, w samej końcówce spotkania. Anglicy przegrali 2:4, ale awansowali do finału, bo u siebie triumfowali 5:2.

Ewidentny karny

Pochwały dla Romy. "Platoniczne zwycięstwo", "Z podniesioną głową" Wielka, wspaniała... czytaj dalej » Wątpliwości budzi sytuacja z 49. minuty, kiedy The Reds prowadzili 2:1. Wówczas do prostopadłej piłki wybiegł Edin Dżeko, a w polu karnym został wyraźnie sfaulowany przez bramkarza Lorisa Kariusa. Sędzia liniowy wskazał jednak, że Bośniak wcześniej był na spalonym. Powtórki wykazały nietrafność tej decyzji.

Jeszcze bardziej ewidentny błąd sędziowski przydarzył się w 66. minucie (przy stanie 2:2). Stephan El Shaarawy strzelał, będąc kilka metrów przed bramką, a Trent Alexander-Arnol zablokował jego uderzenie ręką. Gdyby nie ta interwencja, prawdopodobnie padłby gol. Nie dość że powinien być rzut karny, to jeszcze czerwona kartka dla obrońcy.

- "Jedenastki" jednak nie było i wtedy spadło morale drużyny - ocenili dziennikarze radia RAI. Włoskie media zgodnie dały sędziemu Skominie ocenę niedostateczną.



#RomaLiverpool mano clamorosa rigore non FISCHIATO alla Roma pic.twitter.com/LtmfD50ff9 — I Cross Di Candreva (@IcrossDiCandrev) 2 maja 2018





"To absolutny żart"

W słowach nie przebierali przedstawiciele Romy.

- To jest żenujące, aby zostać wyeliminowanym w taki sposób - przyznał prezydent Romy James Pallotta. - Mecz pokazał, dlaczego potrzebujemy VAR-u w Lidze Mistrzów. Nie można już grać bez niego w najważniejszych meczach. W innym przypadku spotkania stają się kpiną. To niedorzeczne. Oczywiście, że trudno się sędziuje takie zawody. Ale błędy tego wieczora były niedopuszczalne. To absolutny żart - przekonywał szef rzymian.

Tego samego zdania był dyrektor sportowy Romy Monchi, cytowany na oficjalnej stronie klubu. Hiszpan oświadczył, że cały włoski futbol powinien zareagować w obliczu błędów arbitrów.



- Czas podnieść głos i nie tylko Roma powinna to zrobić - stwierdził. - Także Juve ucierpiało z Realem. Na Anfield rywale strzelili nam jednego gola ze spalonego, tym razem sędzia nie przyznał Romie dwóch karnych. Do tego w jednej sytuacji powinna być czerwona kartka - wyliczał. Zdaniem Monchiego to, co wydarzyło się w meczach obu tych klubów, to "afera".

Źródło: PAP/EPA Sędzia Skomina pomógł Liverpoolowi

"Wszystko wyglądałoby inaczej"

Romie do kolejnego cudu zabrakło gola. Liverpool ma finał Dwa cuda w jednej... czytaj dalej » Opinie, że do przebiegu meczu i niekorzystnego wyniku dla gospodarzy wydatnie przyczynił się sędzia i jego pomocnicy, padały też z ust piłkarzy i trenera Romy.

- Gdyby w tym meczu był VAR, wszystko wyglądałoby inaczej - przyznał szkoleniowiec Włochów Eusebio Di Francesco. - Za dużo czasu straciliśmy na protesty. Nie możemy jednak powiedzieć, że Liverpool nas z czegokolwiek okradł. Pokazali, że są świetną drużyną, a o wyniku zdecydowały detale - zaznaczył na konferencji prasowej.

- Z VAR-em byłby finał Bayern - Roma - tak podsumował wydarzenia Ligi Mistrzów 27-letni obrońca Romy Alessandro Florenzi. Monachijczykom także należał się rzut karny we wtorkowym spotkaniu z Królewskimi. Ostatecznie w kijowskim finale zmierzą się 26 maja Real Madryt z Liverpoolem.