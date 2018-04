Sędziowie dostali pogróżki. W listach były naboje





Konflikt włoskich kibiców z arbitrami przybiera coraz bardziej niepokojący charakter. W ostatnich dniach do siedziby stowarzyszenia sędziów (AIA) przyszły listy z pogróżkami, do których dołączono naboje.

O otrzymaniu tej korespondencji powiadomił media Marcelo Nicchi - prezydent AIA i jedna z trzech osób, do których zaadresowano koperty. Pogróżki skierowano też do wiceprezydenta Narcisio Piscarety oraz odpowiedzialnego za obsadę sędziowską we włoskiej ekstraklasie byłego znanego arbitra - Nicoli Rizzoliego.

Incydentem zajmuje się policja, która ma ustalić, kto był nadawcą przesyłek.

Kazał strzelać do sędziów

Milan wierzy w Gattuso. "Małżeństwo trwa dalej" AC Milan zaufał... czytaj dalej » Niepokój we Włoszech wzrósł. Sprawa z pogróżkami pokazuje, że relacje na linii kibice-sędziowie są coraz bardziej napięte.

Nicchi winą za taką sytuację obarczył jednego z przedstawicieli mediów, który podczas audycji miał nawoływać fanów do walki z arbitrami.

- Słyszałem jak jeden z dziennikarzy powiedział: "Wypowiedzieli wojnę ludziom, a na wojnie nie używasz gwizdka, tylko strzelasz. Do sędziów trzeba strzelać i nie pozwalać im na sędziowanie". To, co dzieje się teraz, jest właśnie konsekwencją tych słów - przyznał Nichhi.

Po nagłośnieniu sprawy media przypominają marcowe akcje kibiców Lazio przed siedzibą AIA. Kilkaset osób protestowało wówczas przeciwko decyzjom sędziowskim, ich zdaniem krzywdzącym rzymską drużynę. Chodziło o błędy przy wideoweryfikacji (VAR), która weszła do Serie A w tym sezonie.