Wyjątkowy mecz Szczęsnego. "Nie powiem, jak grać przeciwko nim"





»

- To wciąż mocny zespół, zmotywowany, żeby zostawić za sobą te nieudane dwa lata - mówi o reprezentacji Włoch bramkarz polskiej kadry Wojciech Szczęsny, dla którego pierwsze spotkanie Ligi Narodów będzie wyjątkowe.

Szczęsny to bramkarz Juventusu. Po fatalnym występie Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata w szatni turyńczyków nikt nie ośmielił się z niego żartować, bo Włochów na mundialu w ogóle nie było. Pierwszy raz od 1958 roku.

- Ich nieobecność była niespodzianką. Mnie towarzyszyć będą dodatkowe emocje, bo zagram przeciwko kolegom z klubu i z kraju, w którym mieszkam. Nie powiem publicznie, jak grać przeciwko nim, bo nie chcę, żeby we włoskiej lidze to wiedzieli. Troszkę bym sobie dołki kopał - śmiał się Szczęsny.

"Każdy chce się pokazać"

Klątwa selekcjonera. W debiucie nie wygrywa Trener polskich... czytaj dalej » Nowy selekcjoner, to nowe rozdanie. Pokazały to już powołania rozesłane przez Jerzego Brzęczka. Pewniaków do pierwszego składu wielu nie ma. Wśród nich próżno szukać Szczęsnego, któremu mistrzostwa wybitnie nie wyszły.



- Jest nowy selekcjoner, więc każdy chce się pokazać i walczyć o miejsce w drużynie. Nie podchodzimy do tego na luzie. Na zgrupowania zawsze przyjeżdża się po to, żeby wygrywać mecze - uważa 28-latek, nie chcąc porównywać stylu pracy Nawałki i Brzęczka.



- Na razie jesteśmy po dwóch treningach i trudno o jakiekolwiek porównania. Trzeba trochę poczekać i zrozumieć wszystkie metody pracy trenera. A nawet wtedy nie chciałbym mówić o tym publicznie - zaznaczył.

Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP Na pierwszym planie Kamil Glik, obok Wojciech Szczęsny

Wylot w czwartek

Biało-Czerwoni trenują w Warszawie, a w czwartek o godzinie 11 wylecą do Bolonii, gdzie dzień później rozegrają mecz z Italią w Lidze Narodów. Od soboty przebywać będą we Wrocławiu. Tam 11 września zagrają towarzysko z Irlandią.

KADRA POLAKÓW:

bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Adam Dźwigała (Wisła Płock), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens SC), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (SSC Napoli).

napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa CFC)