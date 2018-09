Poważny test na początek. Włosi sprawdzają Brzęczka

W wyjściowej jedenastce jest jeden debiutant. To Arkadiusz Reca, na co dzień piłkarz Atalanty Bergamo. Włosi widzą go na lewej pomocy, ale trener Brzęczek zna go z Wisły Płock i tam stawiał na niego na lewej stronie bloku obronnego. Tak dziś Reca ma zagrać z Włochami.