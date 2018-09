Udany debiut Brzęczka i duży niedosyt. Wynik gorszy od gry





»

Nie tacy Włosi straszni jak ich malują. Polacy w debiucie nowego selekcjonera zremisowali w Bolonii w meczu Ligi Narodów 1:1. Szkoda, bo długo prowadzili.

To był mecz drużyn, w których było co sprzątać w ostatnim czasie. Polakom nie wyszedł mundial, Włosi na niego w ogóle nie pojechali. Obie reprezentacje odgruzowywanie zaczęły od wymiany selekcjonerów. U nas nastał czas Jerzego Brzęczka, w Italii - Roberto Manciniego.



Brzęczek sporo pozmieniał. Z kadry, która była za jego poprzednika na mistrzostwach świata w Rosji zostawił 14 piłkarzy. Na lewej obronie postawił na znanemu sobie z pracy w Płocku Arkadiusza Recę (od lata w Atalancie Bergamo), przywrócił do łask Mateusza Klicha, świetnie radzącego sobie na starcie sezonu na zapleczu angielskiej ekstraklasy. On miał poukładać grę w środku pola.



Najwięcej zmian zaszło chyba w głowach samych zawodników, bo zagrali z Włochami bez strachu. Była nie tylko uważna gra w obronie, ale i atak za atakiem. Gianluigi Donnarumma miał w pierwszej połowie ręce pełne roboty.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Kamil Glik (z prawej) był liderem polskiej obrony

Zieliński w końcu jak w Napoli

Pierwszy dał o sobie znać oczywiście Robert Lewandowski. On jest w formie od początku sezonu, dwa mecze i dwa gole w Bundeslidze mówią same za siebie. Ograł Leonardo Bonucciego, podał Piotrowi Zielińskiemu, ale pomocnik Napoli strzelił prosto w bramkarza. Nie pierwszy raz w kadrze zabrakło mu spokoju. Złośliwi znów mogli narzekać, że Zieliński z klubu i ten z reprezentacji to dwie różne osoby.



Nieźle wyglądali boczni obrońcy Brzęczka. Reca i Bartosz Bereszyński regularnie zapędzali się pod włoskie pole karne. Polacy nie drżeli ze strachu. Gdy rywale odgrażali się faulami, Klich i Kuba Błaszczykowski odpowiedzieli pięknym za nadobne.



W końcu z bliska zaniepokoił Donnarummę Grzegorz Krychowiak. Zabrakło precyzji, ale po pół godzinie nieoczekiwanie to Polacy mieli więcej z gry. Gospodarze tak naprawdę ani razu nie zagrozili bramce Łukasza Fabiańskiego.



Nastała 40. minuta. Znów błysnął Lewandowski, który zagrał jak rasowy skrzydłowy. Pobiegł lewą stroną, poczekał i delikatnie, acz bardzo precyzyjnie podał piłkę Zielińskiemu, który czekał gdzieś w okolicach dziesiątego metra. Ten wreszcie dał próbkę swoich umiejętności.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Zieliński wreszcie zagrał na miarę możliwości



Włosi przed przerwą zagrozili nam tylko raz, po szkolnym błędzie, gdy Fabiański za słabo podał do Klicha. Poszła kontra i najlepszy u gospodarzy Federico Bernardeschi minimalnie przestrzelił. On też bardzo podobnie strzelił na początku drugiej połowy. Pomocnik Juventusu miał ogromny apetyt na gola.



Podrażnieni gospodarze chcieli jak najszybciej wyrównać. To była woda na młyn Polaków. Można było poczekać i ruszyć z zabójczą kontrą. Już na początku z taką popędzili Kuba Błaszczykowski i Lewandowski. "Lewy" nawet strzelił, napędzając Włochom strachu.



Wystrzelił jak z procy także Krychowiak, który w decydującym momencie powinien huknąć w bramkę, a niepotrzebnie podawał.

Niepotrzebny faul i karny

Tymczasem napór Italii rósł. U nas mnożyły się straty, a u rywali szalał Bernardeschi, a z czasem także wprowadzony Federico Chiesa. W końcu Italia dopięła swego za sprawą tego drugiego, który wpadł w pole karne, a wyciął go Błaszczykowski. Karnego na gola zamienił Jorginho.



Szkoda, bo Polacy grali dobrze. Niepotrzebnie odpuścili w drugiej połowie. Remis z Włochami, na ich terenie, i tak trzeba szanować.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Jorginho wyrównał z karnego

Włochy - Polska 1:1

Bramki: Jorginho (78-karny) - Piotr Zieliński (40)