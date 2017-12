Video: Jakub Loska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

06.12.2017 | Ma wpływowych przyjaciół, awansował po...

Witalij Mutko - to on był ministrem sportu Rosji w czasie, kiedy dochodziło do największych naruszeń związanych z dopingiem. Przez samych Rosjan nazywany jest nawet "ministrem do spraw dopingu". Kiedy wybuchła afera z rosyjskimi sportowcami nie został ukarany, tylko nagrodzony i awansowany. Jest teraz wicepremierem i zajmuje się m.in. organizacją przyszłorocznego mundialu.

»