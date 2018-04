Pożegnanie legend pod Wawelem. Dla Wisły zdobyli razem sześć tytułów





Wraz z końcem obecnego sezonu w Krakowie skończy się pewna era. Wisła poinformowała, że nie zostaną przedłużone kontrakty z Arkadiuszem Głowackim i Pawłem Brożkiem, a więc klubowymi legendami.

"Dwóch zawodników, których nikomu nie trzeba przedstawiać, dwie wiślackie legendy, które przez lata stanowiły o sile i jakości Białej Gwiazdy. Niemal przez cały XXI wiek i byli z klubem na dobre i na złe" - te słowa na oficjalnej stronie Wisły najlepiej oddają to, ile znaczą w Krakowie obydwaj piłkarze. Cztery gole i parada za paradą. Szalony mecz w Płocku Świetny mecz na... czytaj dalej »

"Za serce, walkę i oddanie"

35-letni Brożek trafił do Wisły w 1999 roku, a 39-letni Głowacki rok później. Z niewielkimi przerwami na występy w klubach zagranicznych, cały czas byli związani z Białą Gwiazdą. Wspólnie wywalczyli z nią sześć tytułów mistrzowskich (2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009). Brożek walnie przyczynił się także do ostatniego mistrzostwa kraju w 2011 roku. "Głowa" rozegrał jak dotąd 461 oficjalne mecze w koszulce z białą gwiazdą na piersi i zdobył 18 goli. Dorobek strzelecki "Pawki" to 164 goli w 396 spotkaniach.

"Dziękujemy za wszystkie piękne chwile. Za interwencje w obronie, piękne bramki i radość, jaką dawaliście wszystkim Kibicom. Za serce włożone do gry dla Wisły, za wolę walki i oddanie Białej Gwieździe. Za wielkie zwycięstwa, za ambitną i nieustępliwą walkę nawet w przegranych spotkaniach. To o takich jak Wy mówi się 'Legendy'. Głowa, Brozio - dziękujemy!" - czytamy w komunikacie klubu.

W tym sezonie, ze względu na problemy zdrowotne, rzadko pojawiali się na boisku. Głowacki wystąpił w 17 meczach, a Brożek w 15. Z Wisłą, po sezonie, rozstanie się także Tomasz Cywka, który ma się przenieść do Lecha Poznań.

Jeszcze walczą

Wisła z dorobkiem 45 punktów zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli. W niedzielę piłkarze Białej Gwiazdy zmierzą się w meczu 33. kolejki ekstraklasy z drugą w tabeli Jagiellonią Białystok.

Kibice i działacze Wisły liczą, że w tym sezonie drużyna włączy się do walki o miejsce premiowane startem w kwalifikacjach Ligi Europy. W dwóch pierwszych spotkaniach grupy mistrzowskiej, w których krakowianie wywalczyli tylko jeden punkt, nadzieje na to zredukowane zostały praktycznie do zera.



W imieniu Zarządu Wisły Kraków SA i wszystkich pracowników Klubu pragniemy podziękować Arkadiuszowi Głowackiemu i Pawłowi Brożkowi za reprezentowanie Białej Gwiazdy przez niemal całą karierę. Wygasające kontrakty obu zawodników nie zostaną przedłużone.

