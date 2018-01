Legia się zbroi. Pokazała francuskiego obrońcę





Foto: legia.com Legia szaleje na rynku

Nie ustaje szaleństwo Legii w zimowym okienku transferowym. W poniedziałek mistrzowie Polski sięgnęli już po czwartego piłkarza. Tym razem po francuskiego obrońcę Williama Remy'ego.

Francuz związał się z mistrzem Polski na trzy i pół roku. O jego transferze mówiło się już wcześniej, a w poniedziałek odbył nawet pierwszy trening. Przebadani, kontrakty podpisane. Legia pokazała wzmocnienia Dwa pierwsze... czytaj dalej »

Wzajemna pomoc

- Wybrałem Legię, ponieważ to projekt, który bardzo mnie zainteresował. Mogę tu osiągnąć sukcesy, które spełnią moje ambicje - powiedział nowy nabytek warszawskiego klubu.

26-letni obrońca ostatnio bronił barw Montpellier. "William zbliża się do najlepszego wieku dla piłkarza. Ma już doświadczenie z ligi francuskiej, był dużym talentem w tamtejszym futbolu, ale jego kariera nie potoczyła w takim tempie, w jakim powinna. My pomożemy mu się rozwijać, a on pomoże nam realizować cele sportowe i wzmocni naszą formację obronną" - powiedział dyrektor techniczny Legii Ivan Kepcija, cytowany w klubowym komunikacie.



To już czwarty zawodnik, który w styczniu zasilił szeregi mistrza Polski. Wcześniej dołączyli Chorwaci Domagoj Antolić i Eduardo da Silva oraz 14-krotny reprezentant Czarnogóry Marko Vesović.

W środę legioniści wylecą do USA, gdzie w trakcie jedenastodniowego zgrupowania wezmą udział w turnieju Florida Cup. 13 stycznia zagrają z ekwadorską Barceloną SC (w Fort Lauderdale), a tydzień później z kolumbijskim Atletico Nacional (w St. Petersburg). Drugie zgrupowanie (23 stycznia - 3 lutego) odbędzie się w Hiszpanii.