Wilczek pewny siebie: jestem gotowy podjąć rękawicę

- Cieszę się, że tutaj jestem. Cel został zrealizowany, ale kolejne już przede mną. Fizycznie i psychicznie czuję się dobrze. Jestem gotowy podjąć rękawicę - powiedział w rozmowie z TVN24 Kamil Wilczek, napastnik Broendby, który walczy o miejsce w kadrze na mistrzostwa świata.

Wilczek z pozostałymi kadrowiczami na razie aktywnie wypoczywa na zgrupowaniu w Juracie. Od przyszłego tygodnia reprezentacja będzie już wykuwać formę w Arłamowie. Tam selekcjoner Adam Nawałka wytypuje ostateczną, 23-osobową kadrę. Na razie na liście jest 32 graczy. Dziewięciu zatem zostanie skreślonych.



Doceniony przez trenerów

Wilczek na finiszu stracił mistrzostwo Danii, ale wcześniej zdobył krajowy puchar. W rundzie wiosennej był najlepszym strzelcem zespołu. Wbił 12 goli (łącznie 21 we wszystkich rozgrywkach). Trenerzy ligi wybrali go najlepszym piłkarzem rundy.

Teraz walczy o wyjazd na mistrzostwa świata. Są cztery miejsce, dwa zarezerwowane dla Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. O pozostałe rywalizują Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht) oraz Wilczek.



- Ostatnie pół roku było niezłe, bo wcześniej było gorzej. Szanuję moment, który właśnie jest. Strzelam gole, mam również radość z gry. Zapracowałem w ten sposób na powołanie. Jest to też bodziec do ciężkiej pracy, żeby powalczyć o miejsce w mundialowej kadrze - podkreślił Wilczek.



I dodał: - Atmosfera jest bardzo dobra, panuje zdrowa rywalizacja. Odkąd pojawiłem się w reprezentacji mam dobry kontakt z drużyną. Między treningami nie czuć, że rywalizujemy ze sobą.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wilczek: panuje zdrowa rywalizacja

Cel: wyjść z grupy

O grupowych rywalach, czyli o Senegalu, Kolumbii i Japonii, mówił, że to różne zespoły ze swoimi gwiazdami, ale mające też słabe punkty.



- Rywali mamy już przeanalizowanych i wiemy jak ich zaskoczyć. Będziemy przygotowani. Żaden mecz nie będzie zaskoczeniem - powiedział Wilczek.



Cel minimum? - Na pewno wyjście z grupy. Potem zostać jak najdłużej - zakończył.

32-osobowa kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Rosji:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze);

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

