Toasty, śpiewy i tańce. Bayern hucznie świętował mistrzostwo





Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Video: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images/PAP/EPA Bayern uczcił mistrzostwo kraju

Hektolitry piwa wylane na murawie, później zamknięta impreza, z toastami i śpiewami. Bayern z przytupem uczcił szóste kolejne i 28. w historii mistrzostwo Niemiec. - Świętowanie przebiega znacznie lepiej niż nasza gra - mówił kapitan Bawarczyków Thomas Mueller, po ostatnim meczu w sezonie, przegranym 1:4 z VfB Stuttgart.

"Lewy" z trzecią armatą. "Bez kolegów byłoby to niemożliwe" 30. gola w... czytaj dalej » W sobotę w Monachium świętowano jeszcze przed meczem. Szefowie Bayernu Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoenes uhonorowali trenera Juppa Heynckesa.

Później jego piłkarze byli wyraźnie rozkojarzeni przez 90 minut spotkania ze Stuttgartem. Przegrali 1:4, choć przez cały sezon żaden zespół gości nie potrafił wygrać na ich obiekcie. O porażce gospodarze zapomnieli zaraz po podniesieniu patery.



- Dziś możemy nagrodzić siebie za cały sezon. I świętowanie przebiega znacznie lepiej niż nasza gra. To trzeba wyraźnie powiedzieć - komentował Mueller, cytowany przez oficjalną stronę klubu. To on dał sygnał do zabawy.

Piwo lało się strumieniami

"Lewy" spokojnie, brylowali inni

Po tradycyjnym wylaniu hektolitrów piwa na murawie, następna była wizyta na balkonie pod ogródkiem piwnym, gdzie zgromadzili się kibice. Tam monachijczycy mogli podziękować fanom i jeszcze raz zaprezentować im zdobyte trofeum.

Później impreza przeniosła się do lokalu, w którym miał bawić się zespół. Tam piłkarze, trenerzy i wszyscy pracownicy klubu mogli poczuć się swobodnie. Był oczywiście Robert Lewandowski, który jak widać na materiale wideo telewizji Bayernu, relaksował się, wznosząc toasty smukłym kieliszkiem. Polskiemu napastnikowi mecz ze Stuttgartem się nie udał. Miał po raz trzeci z rzędu dobić do granicy 30 ligowych goli, ale zawiodła go skuteczność. Koronę króla strzelców zdobył z dorobkiem 29 bramek. Ostatecznie miał jednak duże powody do świętowania.



Źródło: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Piłkarze Bayernu świetnie się bawili

Na chrzcie trzeba śpiewać

Polak bawił się spokojnie, brylowali za to inni.

- Mieliśmy niesamowity sezon w Bundeslidze. Proszę więc wybaczcie nam ten ostatni mecz. Planowałem jutro dzień wolny dla piłkarzy, a oni widocznie źle to zrozumieli - żartował Heynckes, wracający do przerwanej jesienią zasłużonej emerytury.



Mueller zarządził młodym graczom chrzest i dlatego Meritan Shabani, Franck Evina oraz Jonathan Meier musieli zaśpiewać.



Śpiewał również gwiazdor hip-hopu Wyclef Jean, ubrany w bawarską koszulkę. Zaczął tak dynamicznie, że na scenie z mikrofonami pojawili się Jerome Boateng, David Alaba i Kingsley Coman. Bawarczycy dobrze poradzili sobie wokalnie i tanecznie.



Party time



How the #FCBayern boys celebrated a sixth successive Bundesliga title last night https://t.co/hxewhTgYGD#MiaSanMeisterpic.twitter.com/IPW8mhfwNo — FC Bayern English (@FCBayernEN) 13 maja 2018





- To niesamowite uczucie, którego nie sposób wyjaśnić - opowiadał Alaba. - To piękny dzień - dodawał obrońca Niklas Suele.



To nie koniec udanego sezonu dla Bayernu. Mistrzowie Niemiec mogą jeszcze dołożyć krajowy puchar. W finale 19 maja w Berlinie zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt, prowadzonym przez następcę Heynckesa Niko Kovaca.

Bayern po raz 28. mistrzem Niemiec