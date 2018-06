Kabaret, koncert i uroczysta kolacja. Wieczór atrakcji u kadrowiczów





Występ kabaretu "Ani Mru Mru", koncert piosenkarza Libera oraz uroczysta kolacja to atrakcje jakie czekały na piłkarzy reprezentacji Polski w sobotni wieczór. W niedzielę o godzinie 12 rozegrają wewnętrzny sparing, który ma pomóc w wyłonieniu ostatecznej kadry.

Pierwotnie sparing miał zostać rozegrany w sobotę o godzinie 17. Prowadzić go mieli sędziowie Szymon Marciniak i Paweł Gil (VAR). Z powodu nawałnicy jaka przeszła nad Arłamowem spotkanie zostało przełożone na niedzielę, a sędziowie polecieli do Moskwy, gdzie będą przygotowywać się do mundialu.



W sobotę wieczorem kadrowicze, do których przyjechały rodziny, mieli uroczystą kolację i mogli skosztować m.in. pieczonego prosiaka.



To my dzisiaj jestesmy kucharzami pic.twitter.com/QD8XsXH0QI — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) June 2, 2018



"To my dzisiaj jesteśmy kucharzami" - tak brzmiał podpis pod zdjęciem zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Grzegorza Krychowiaka. Na zdjęciu z nożami pozują nad pieczonym prosiakiem pomocnik reprezentacji Polski i Łukasz Teodorczyk. Między nimi jest kucharz Biało-Czerwonych Tomasz Leśniak. Pogoda pokonała kadrowiczów. Mecz prawdy przełożony Sparing... czytaj dalej »

Tort po sparingu

W niedzielę natomiast przewidziany jest tort z okazji urodzin Teodorczyka i Łukasza Piszczka, którzy tego dnia kończą odpowiednio 27 i 33 lata.

Na godzinę 11 zaplanowany był sparing, którego rozpoczęcie przesunięto na godz. 12, ponieważ po sobotniej ulewie boisko jest bardzo nasiąknięte wodą. Mecz wewnętrzny, który ma pomóc w wyłonieniu ostatecznej kadry, poprowadzi Tomasz Musiał. Asystentami liniowymi będą Łukasz Marek i Sebastian Mucha. Natomiast za obsługę systemu VAR odpowiedzialny będzie Marcin Borkowski, a jego asystentem zostanie Jacek Małyszek.

W zgrupowaniu w Arłamowie bierze udział 32 zawodników, ale w poniedziałek ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.

Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne - 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).