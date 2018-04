Wembley na sprzedaż. Jest gigantyczna oferta pakistańskiego miliardera





Foto: Reuters | Video: Reuters TV Wembley jest największym stadionem w Wielkiej Brytanii

Wembley, legendarny stadion i dom reprezentacji Anglii, może zostać sprzedany. Ofertę złożył pakistański miliarder Shahid Khan, właściciel drugoligowego klubu piłkarskiego Fulham i Jacksonville Jaguars, drużyny futbolu amerykańskiego.

Rzecznik Angielskiej Federacji Piłki Nożnej (FA) potwierdził w czwartek, że wpłynęła oferta kupna Wembley. Według miejscowych mediów ewentualna transakcja mogłaby kosztować Khana nawet 800 milionów funtów.

Co najmniej 500 milionów musiałby wydać na legendarny obiekt. Kolejne 300 trzeba wyłożyć na zaplecze, między innymi infrastrukturę hotelarską. Słynny stadion będzie nosił imię Johana Cruyffa Amsterdamska... czytaj dalej »



"Bylibyśmy najlepszym zarządcą miejsca, które jest ikoną. Wembley wróciłoby w prywatne ręce, a angielska federacja mogłaby skupić się na swojej głównej misji, czyli na rozwoju graczy" - przekazał w oświadczeniu Khan.



67-letni miliarder zapewnił także, że Wembley pozostałoby domem reprezentacji Anglii. O to zabiegała również FA, która zachowałaby prawo do rozgrywania również półfinałów i finałów Pucharu Anglii oraz nazwy stadionu. Ewentualne środki za sprzedaż Wembley pozwoliłby angielskiej federacji na inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza na poziomie amatorskim.

NFL zaciera ręce

Khan dodał, że nie zamierza sprowadzać na Wembley drugoligowego Fulham, którego jest właścicielem. Na razie na tym obiekcie swoje mecze rozgrywa inna londyńska drużyna - Tottenham, czekający na wybudowanie nowego stadionu.



Na zakup Wembley przez Khana cieszy się Mark Waller, wiceprezes wykonawczy NFL, który widzi w tym możliwość rozwoju futbolu amerykańskiego w Wielkiej Brytanii. Mecze ligi NFL miałyby być rozgrywane właśnie w Londynie, bo Pakistańczyk jest również właścicielem klubu Jacksonville Jaguars.



Według "Forbesa" jego majątek jest wart 7,2 miliarda dolarów.



Wembley, największy stadion w Wielkiej Brytanii, został otwarty w 2007 roku. Może on pomieścić 90 tysięcy widzów. Jego budowa kosztowała 757 milionów funtów.

Źródło: Reuters Shahid Khan może zostać właścicielem Wembley