"Według moich informacji Real nie jest zainteresowany Lewandowskim"





»

Legendarny piłkarz Bayernu i reprezentacji Niemiec Lothar Matthaus nie wierzy w transfer Roberta Lewandowskiego na Santiago Bernabeu. - Według moich informacji, Real Madryt nie jest nim zainteresowany - oświadczył.

Heynckes ma kłopot. Bayern osłabiony w Madrycie Arjen Robben,... czytaj dalej » Swojego źródła 57-letni Matthaus nie ujawnił. Na łamach sky.de powtórzył to, co zarzucono polskiemu napastnikowi Bayernu w ubiegłym tygodniu.



- Słyszałem, że na treningach jest apatyczny - stwierdził Niemiec. - Powinien skupić się na naprawdę ważnych sprawach, zrobić różnicę w tych ważnych meczach.

Murem za Lewandowskim

O apatii Lewandowskiego pisał już "Bild". Trener bawarskiej ekipy Jupp Heynckes potwierdził potem w mediach, że spotkał się ze swoim zawodnikiem. I murem stanął w jego obronie. Oznajmił, że to piłkarz klasy światowej, i ma nadzieję, że już we wtorek odpowie wszystkim krytykom.



We wtorkowy wieczór bawarska ekipa zmierzy się w Madrycie z Realem. Stawka będzie ogromna - awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Bayern przegrał z Królewskimi 1:2. Polak do siatki nie trafił, uczynił to obrońca Joshua Kimmich.



Lewandowski jest krytykowany - że jako największa gwiazda zespołu nie błyszczy, że niewystarczająco się angażuje i zawodzi w decydujących chwilach. W 10 meczach tego sezonu Ligi Mistrzów zdobył pięć bramek. Według Matthausa, tylko pięć.



Dwie ostatnie w 1/8 finału z Besiktasem. Dawno, 20 lutego.

Źródło: PAP/EPA Lewandowskiego krytykowano po pierwszym meczu z Realem