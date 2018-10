Boniek podsumował rok kadry. "Nie ma kompromitacji czy wstydu"





Mundialowa klęska, w słabym stylu przegrana Liga Narodów przez reprezentację oraz kompromitacja klubów ekstraklasy w europejskich pucharach - rok 2018 nie był udany dla polskiej piłki. Prezes PZPN zgadza się, ale zapewnia, że daleko do kompromitacji. - W sporcie są i zwycięstwa, i porażki - przyznał.

We wtorek w Warszawie odbywają się obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN, przypadające dokładnie w połowie kadencji obecnych władz związku.



- Za nami trudny rok, więcej ważnych meczów przegraliśmy niż wygraliśmy, ale nie ma kompromitacji czy wstydu. W poprzednich latach sprawialiśmy przyjemne niespodzianki, pokonując kilka dobrych drużyn narodowych, ale w sporcie są i zwycięstwa, i porażki. Musimy wyciągnąć wnioski z ostatnich niepowodzeń. Mamy potrzebę odnoszenia sukcesów - stwierdził prezes PZPN. - We wcześniejszych latach obrady rozpoczynaliśmy od obejrzenia materiału z bramkami reprezentacji, a dziś oglądamy inny film, bo tych bramek nie było za wiele - dodał.

Apel o cierpliwość

Boniek: idealnie nigdy nie będzie, ale idziemy w dobrą stronę Prezes PZPN... czytaj dalej » Boniek mówił o braku sukcesów seniorskiej reprezentacji i o nieudanych występach klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Zwrócił uwagę na potrzebę lepszego szkolenia i zaapelował o cierpliwość.



- Budowanie piłki klubowej nie jest łatwe, gdyż związane jest z posiadaniem budżetów i dobrych piłkarzy. A my tymczasem szkolimy na eksport. Wyjeżdżają za granicę młodzi zawodnicy, którzy dopiero ocierają się o ekstraklasę. A najpierw trzeba coś pokazać na boisku. Z badań wynika, że potem wracają z podkulonym ogonem i strzelają bramki, ale w pierwszej czy drugiej lidze. Jeśli ktoś nie jest gwiazdą ekstraklasy, nie zaistnieje w ligach zagranicznych. W piłce nagradzana jest cierpliwość, nie można iść na skróty - ocenił.

Za długi sezon ligowy

Prezes PZPN mówił też o polskich trenerach, którzy szkoleni są identycznie jak ich zagraniczni koledzy, ale brak wyników w międzynarodowych rozgrywkach sprawia, że nie dostają szansy poza Polską.



- Kto weźmie trenera z kraju, w którym drużyny nie grają w europejskich pucharach? Najpierw trzeba osiągnąć sukces na poziomie klubowym. Martwi, że forma naszych piłkarzy nie jest na wysokim poziomie na przełomie czerwca i lipca, kiedy uczestniczą w fazie eliminacji. Okres odpoczynku po sezonie jest krótki. Musimy coś z tym zrobić - przyznał Boniek.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Boniek i sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki (z lewej)

"Idziemy do przodu"

PZPN oceni akademie i młode talenty. "Cel to piłkarze na odpowiednim poziomie" Certyfikacja... czytaj dalej » Na sali jednego z warszawskich hoteli obecny był selekcjoner kadry narodowej Jerzy Brzęczek. Boniek jest przekonany o awansie do finałów mistrzostw Europy w 2020 roku. Eliminacje rozpoczną się w marcu.



- Czekają nas również ciężkie baraże kadry U-21 z Portugalią, w których nie stoimy na straconej pozycji. Wcześniej, przed zmianą regulaminu, jako najlepszy zespół z drugiego miejsca mielibyśmy awans zapewniony, ale to się zmieniło - dodał.



- Przygotowaliśmy w 49 punktach dokument o tym, co już zrobiliśmy (od 2012 roku - red.), a za dwa lata dopiszemy kolejne. Kiedy przychodziliśmy do Związku, z takim opracowaniem się nie spotkałem. Z pewnością nie jest źle, ale może być jeszcze lepiej. Idziemy do przodu. Apeluję, abyśmy pracowali dla dobra polskiej piłki - powiedział Boniek w podsumowaniu ostatnich dwóch lat działalności PZPN.



Z rąk Bońka Diamentową Odznakę Honorową PZPN odebrał były selekcjoner reprezentacji Andrzej Strejlau.