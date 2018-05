Walkower po skandalu w Poznaniu. Legia mistrzem Polski





Skandal w Poznaniu. Mecz Legii i Lecha został przerwany po tym, jak kibice Kolejorza obrzucili murawę racami. W tym momencie warszawianie prowadzili 2:0 i byli na ostatniej prostej do zapewnienia sobie mistrzostwa Polski. Decyzją Komisji Ligi piłkarze ze stolicy otrzymali walkowera i już oficjalnie mogą świętować tytuł.

Legia pojechała do Wielkopolski w jasno określonym celu, jakim było zgarnięcie mistrzostwa. Los mieli we własnych rękach, bo druga w tabeli Jagiellonia traciła do nich trzy punkty. Oznaczało to, że Legii wystarczał remis z Lechem.



Warszawianie tytuł mogliby zgarnąć również w przypadku porażki, ale wtedy musieliby liczyć na potknięcie białostoczan w starciu z Wisłą Płock. Porażka Legii i zwycięstwo Jagi to scenariusz wymarzony na Podlasiu. Wtedy mistrzostwo pojechałoby właśnie tam. O tym możemy już zapomnieć.

Wymarzony początek

Dla piłkarzy ze stolicy mecz w Wielkopolsce rozpoczął się w najlepszy możliwy sposób. Fatalny w skutkach błąd na własnej połowie popełnił stoper gospodarzy Nikola Vujadinović, a tego legioniści ani myśleli marnować. Miroslav Radović dokładnie dograł do Domagoja Antolicia, a temu pozostało tylko dopełnić formalności.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Legia szybko wyszła na prowadzenie

W następnych minutach, to Lech przeważał, ale Legia mądrze się broniła. Gospodarze szczególnie groźni byli po stałych fragmentach, ale brakowało skuteczności. W drugiej części warszawianie zadali kolejny cios. Po kontrze trafił Michał Kucharczyk, a to dla kibiców Lecha było za wiele. Na boisku pojawiły się race i petardy. Mecz został przerwany. W szatni Legii rozpoczęło się już świętowanie mistrzostwa, choć decyzji Komisji Ligi co dalej z meczem jeszcze nie było.

Ta opublikowana została o 21.30. Legia otrzymała walkowera 3:0 i oficjalnie została mistrzem Polski.



KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z MECZEM #LPOLEGhttps://t.co/hSfRinoysU — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 20 maja 2018





"Obradująca w trybie pilnym Komisja Ligi podjęła decyzję o weryfikacji wyniku meczu 37. kolejki Lech Poznań - Legia Warszawa jako walkower na korzyść drużyny gości" - napisano na stronie Ekstraklasy.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Mecz przerwano w 77. minucie

Dzielna Wisła Płock

Legia nie zamierzała oglądać się na innych. Wygrywała i nie musiała sprawdzać wyniku Jagiellonii. A tej Wisła Płock postawiła bardzo trudne warunki.

To piłkarze z Mazowsza trafili jako pierwsi za sprawą Jose Kante. W tym momencie mistrzostwo bardzo się od piłkarzy Ireneusza Mamrota oddaliło, ale jeszcze się nie poddali. Gola na 1:1 strzelił tuż przed przerwą Ivan Runje.

Wydawało się, że na drugą część gospodarze wyjdą podbudowani i będą szukać kolejnego gola. Tymczasem błyskawicznie po wznowieniu gry kolejny raz dla Wisły trafił Kante. Arbiter skorzystał jednak z wideo weryfikacji VAR i gola nie uznał.

W pełni prawidłową bramkę strzeliła za to Jaga. Trzy punkty zapewnił jej Cilian Sheridan, ale nie ma to już wielkiego znaczenia. Białostoczanie drugi rok z rzędu ze srebrnymi medalami mistrzostw Polski.

Wyniki 37. kolejki:

Lech - Legia 0:2 (przerwany) - weryfikacja na walkower na korzyść Legii

Jagiellonia - Wisła Płock 2:1

Górnik - Wisła Kraków 2:0

Korona - Zagłębie 0:2