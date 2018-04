Zmarł były selekcjoner ośmiu reprezentacji





Henri Michel zmarł w wieku 70 lat

W wieku 70 lat zmarł Henri Michel, były reprezentant Francji i selekcjoner ośmiu reprezentacji narodowych. Pod jego wodzą Trójkolorowi zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w 1986 roku.

"Kiełbachy do góry i do boju". Odszedł mistrz motywacji Zmarł dwa dni po... czytaj dalej » Pod jego wodzą Francja została także mistrzem olimpijskim w 1984 roku w Los Angeles.

Opiekował się również narodowymi jedenastkami Kamerunu, Maroka, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gwinei Równikowej, Kenii oraz Wybrzeża Kości Słoniowej, którą jako pierwszy szkoleniowiec w historii wprowadził do mistrzostw świata.

Legenda Nantes

Wielką piłkarską przygodę, grając w pomocy, rozpoczął w 1966 roku w AS Aixoise. Po dwóch latach przeniósł się do FC Nantes, w którym występował do 1982 roku. Rozegrał w nim 531 meczów i strzelił 81 goli. W latach 1969-1980 grał w reprezentacji Francji. Wystąpił w 58 spotkaniach i cztery razy zmusił bramkarza rywali do kapitulacji. W kolekcji miał także trzy tytuły mistrza, pięć wicemistrza i Puchar Francji w 1979 roku.



W karierze trenerskiej pracował też m.in. w Paris Saint-Germain, Arisie Saloniki, Raja Casablanca i Zamalek SC.

