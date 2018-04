Roma wraca pokrzywdzona. "Barca jest za dobra, żeby pomagali jej sędziowie"





Zaskoczyli Barcelonę, mieli swoje dobre momenty, ale do Rzymu wracają z niczym, bo tak należy nazwać porażkę na Camp Nou 1:4. Piłkarze Romy czują się pokrzywdzeni, a najbardziej trener. - Byłoby nam łatwiej, gdyby sędzia nie gwizdał na korzyść Barcy - stwierdził dosadnie Eusebio Di Francesco.

W Barcelonie zdecydowanymi faworytami byli gospodarze, którzy jednak przez 37 minut nie potrafili stworzyć wielu groźnych sytuacji. Katalończykom z pomocą przyszli piłkarze Romy Daniele De Rossi i Kostas Manolas, którzy zaliczyli po samobójczym trafieniu.

Na 3:0 podwyższył Gerard Pique i choć straty zmniejszył niebawem Edin Dżeko, to ostatnie słowo należało do Dumy Katalonii, a konkretnie do Luisa Suareza. Wynik 4:1 nie daje rzymianom większych szans we wtorkowym rewanżu na Stadio Olimpico.

"Mieliśmy pecha"

- Rezultat jest niesprawiedliwy, jest zbyt duży jeśli weźmiemy pod uwagę to, co zrobiliśmy. Graliśmy bardzo dobrze, mieliśmy pecha, nasze błędy nas obnażyły. Na pewno jest w tym nasza wina, ale Barcelona jest za dobra, żeby do tego pomagali jej jeszcze sędziowie - powiedział po meczu Di Francesco.

Co miał konkretnie na myśli włoski trener? - Karny Semedo na Dżeko był oczywisty. Potem mógł być kolejny za faul na Pellegrinim - powiedział. Jak pokazały powtórki sytuacji z pierwszej połowy, wydaje się, że holenderski sędzia Danny Desmond Makkelie podjął dobre decyzje. Bośniak upadł bowiem dość teatralnie, z kolei faul Samuela Umtitiego na Włochu arbiter odgwizdał, ale uznał, że Francuz przewinił na granicy pola karnego, a nie w "szesnastce".

Mimo to, w rewanżu rzymianie dalej chcą marzyć. - Będzie bardzo ciężko, ale na pewno byłoby nam łatwiej, gdyby sędzia nie gwizdał na korzyść Barcy. Szkoda czwartego gola. Oczywiście nie możemy się poddawać, dalej musimy marzyć - zakończył.



