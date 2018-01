Holender wrócił po latach. "Dawać przykład jak Bergkamp"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Robin van Persie na zasadzie wolnego transferu trafił do Feyenoordu

Holenderski piłkarz Robin van Persie przeszedł na zasadzie wolnego transferu z Fenerbahce Stambuł do Feyenoordu Rotterdam - klubu, w którym rozpoczynał seniorską karierę. 34-letni napastnik pauzował od sierpnia z powodu kontuzji kolana.

"Zabawka" Cristiano Ronaldo kosztowała fortunę Na pokład może... czytaj dalej » - Od kiedy opuściłem Feyenoord 14 lat temu, odbyłem fantastyczną podróż, ale z przyjemnością wróciłem. Dziś trenowałem z drużyną i czuję się dobrze, ale to jeszcze nie oznacza, że jestem gotów rozgrywać mecze. Dotarcie do tego poziomu na pewno jeszcze chwilę potrwa - oświadczył na konferencji prasowej van Persie.

Dopiero z Czerwonymi Diabłami

W barwach zespołu z Rotterdamu pierwszy raz wystąpił 16 lat temu. W 2004 roku przeniósł się do Arsenalu, w którym spędził osiem sezonów, a później na trzy trafił do Manchesteru United. Dopiero z Czerwonymi Diabłami zdołał wywalczyć tytuł mistrzowski. W Fenerbahce grał od 2015 roku, ale często trapiły go kontuzje.



- Głównie zależy mi na tym, żeby dawać przykład młodszym zawodnikom, tak, jak robili to Dennis Bergkamp, Thierry Henry czy Patrick Vieira, kiedy przyszedłem do Arsenalu - przyznał Holender.



Van Persie rozegrał 102 mecze w drużynie narodowej, zdobywając 50 bramek. Wraz z Pomarańczowymi został wicemistrzem świata w 2010 roku w RPA, a cztery lata później w Brazylii zajął trzecie miejsce.

Źródło: PAP/EPA Robin van Persie wrócił do Feyenoordu