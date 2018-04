Dwa miesiące do mundialu, a rywale Polaków bez selekcjonera





Na nieco ponad dwa miesiące przed początkiem mistrzostw świata nasi grupowi rywale Japończycy nie mają selekcjonera. W poniedziałek tamtejsza federacja zwolniła ze stanowiska Vahida Halilhodzicia.

Już w niedzielę japońskie media dociekały i informowały, że Bośniak następnego dnia zostanie zwolniony z funkcji selekcjonera. O sprawie pisały również m.in. czołowe francuskie gazety sportowe - np. "L'Equipe" i "France Football". Chaos u rywali Polaków. Strzelali do swojej bramki Grupowi... czytaj dalej »

Słabe wyniki, nieporozumienia

W poniedziałek Japoński Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował o dymisji. Prezes JFA Kozo Tashima dodał, że po południu na konferencji prasowej przedstawią następcę 65-letniego Bośniaka. Nie jest wykluczone, że jego następcą zostanie Makoto Teguramori, w przeszłości trener olimpijskiej reprezentacji tego kraju.

Zwolnienie Halilhodzicia jest o tyle niespodziewane, że przecież za nieco ponad dwa miesiące początek mundialu w Rosji. Tam Azjaci zagrają w grupie H z Kolumbią, Senegalem i Polską. Jakie mogą być główne powody zwolnienia? Według japońskich mediów słabsze ostatnio wyniki reprezentacji (w marcu remis z Mali 1:1 i porażka z Ukrainą 1:2), a także nieporozumienia z niektórymi japońskimi piłkarzami.

65-letni Halilhodzić kadrę Japonii objął w marcu 2015 roku. Wcześniej był m.in. selekcjonerem reprezentacji Algierii, która pod jego wodzą zebrała wiele pochwał w mistrzostwach świata 2014 w Brazylii. Dotarła wówczas do 1/8 finału, gdzie dopiero po dogrywce przegrała 1:2 z późniejszymi triumfatorami turnieju - Niemcami. Po mundialu zrezygnował, choć do pozostania namawiali go kibice, władze federacji, a nawet prezydent kraju.

W przeszłości szkolił m.in. piłkarzy Stade Rennes, Lille OSC, Paris Saint-Germain, Trabzonsporu, Dinama Zagrzeb czy saudyjskiego Al-Ittihad.

Drugi raz

Media przypominają, że to drugi przypadek, gdy Halilhodzić krótko przed mundialem rozstał się z drużyną przygotowującą się do mistrzostw świata. Podobnie było w 2010 roku, gdy przestał być selekcjonerem Wybrzeża Kości Słoniowej.