Ponad 1400 kibiców zgromadził trening Borussii Dortmund, w którym udział wziął Usain Bolt. Najszybszy człowiek świata przygotowuje się do meczu charytatywnego, który odbędzie się w czerwcu w Manchesterze.

Następca Bolta szaleje. Pobił 20-letni rekord Christian Coleman... czytaj dalej » Jamajczyk lekkoatletyczną karierę zakończył w zeszłym roku. Jest aktualnym rekordzistą świata na 100 i 200 m i ośmiokrotnym mistrzem olimpijskim na tych dystansach. Kiedy zawiesił kolce na kołku głośno mówił, że marzy mu się kariera piłkarska.

Zagra z gwiazdami

Choć jego ulubionym klubem jest Manchester United, to możliwość treningu z pierwszą drużyną dała mu BVB. Dla byłego sprintera jest to przygotowanie do charytatywnego meczu na Old Trafford, z którego dochód przekazany zostanie organizacji UNICEF. Obok Bolta zagrają tam byłe i obecne gwiazdy piłki.

Udział Jamajczyka w piątkowym treningu ukochanej drużyny, był dla kibiców Borussii dużym wydarzeniem. Jak podaje oficjalna strona klub, obserwowało go 1409 osób.

- To było świetne. Bawiłem się z chłopakami, a oni okazali się bardzo gościnni - cieszył się po treningu Jamajczyk.

- Sprawdził się - pochwalił Bolta Mario Goetze, jedna z gwiazd z drużyny.



