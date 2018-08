Bolt walczy o kontrakt. Pierwszy trening za nim

Foto: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS Video: Reuters TV

Bolt wylądował w Australii

18.08 | Usain Bolt zapewnia, że marzenie o zawodowej grze w piłkę nożną traktuje poważnie. Rekordzista świata w biegu na 100 i 200 m w sobotę przyleciał do Sydney, by w najbliższych tygodniach do swoich umiejętności przekonać włodarzy klubu Central Coast Mariners.

