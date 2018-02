Foto: drcliffordchoi / CC BY 2.0 | Video: Fernando Frazao/Agencia Brasil /Wikipedia (CC BY 3.0); Erik van Leeuwen/Wikipedia

31-letni Bolt nigdy nie ukrywał, że marzy mu się piłkarska kariera i zawodowy kontrakt.



- To mój osobisty cel. Nie ma znaczenia, co inni o tym mówią - stwierdził ośmiokrotny mistrz olimpijski.

I dopiął swego. "Podpisałem kontrakt z drużyną piłkarską" - ogłosił w mediach społecznościowych. Nazwę zespołu ma ogłosić we wtorek.

W marcu Jamajczyk miał zaplanowane treningi z drużyną Łukasza Piszczka Borussią Dortmund, ale nie wiadomo, czy do nich dojdzie.

Bolt najchętniej zostałby zawodnikiem Manchesteru United, któremu kibicuje od dziecka, ale sympatią darzy też Real Madryt.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 lutego 2018