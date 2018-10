Dzikie Dziki na jednym boisku z Ibrahimovicem





Młodzi piłkarze z amatorskiej drużyny Dzikie Dziki, ocaleni w lipcu po dramatycznej akcji ratunkowej z jaskini w Tajlandii, mieli okazję potrenować ze Zlatanem Ibrahimovicem i ekipą Los Angeles Galaxy.

Chłopcy w piątek odwiedzili stadion klubu MLS, StubHub Center, a potem ćwiczyli z pierwszą drużyną na boisku treningowym. Spotkanie zorganizowała znana prezenterka telewizyjna Ellen DeGeneres.



To kolejna przygoda Dzików, chłopców w wieku od 11 do 16 lat. Na początku października uczestniczyli w ceremonii otwarcia Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires. Rozegrali także towarzyski mecz ze swoimi rówieśnikami z River Plate na słynnym stadionie tego klubu, na którym odbył się finał mistrzostw świata w 1978 roku.



They were rescued from a cave in Thailand this summer. This week, the Wild Boars scrimmaged the #LAGalaxy.@ibra_official was on their team, tho pic.twitter.com/OWEbfLLWjG — LA Galaxy (@LAGalaxy) 19 października 2018

Uwięzieni w jaskini

O grupie młodych piłkarzy i ich trenerze zrobiło się głośno, gdy zostali uwięzieni 23 czerwca podczas zwiedzania jaskini Tham Luang. Przetrwali tam wiele dni zanim zostali uratowani przez międzynarodową ekipę nurków. Ostatni z ocalonych wyszedł z jaskini 10 lipca.



This happened on @TheEllenShow.



Wild Boars & @Ibra_official vs. #LAGalaxy



WATCH: https://t.co/tSPPKkpZ88pic.twitter.com/wTTlcPKWyv — LA Galaxy (@LAGalaxy) 19 października 2018