Arsenal potwierdził nazwisko nowego trenera





Foto: Shutterstock | Video: Reuters Unai Emery odnosił sukcesy z PSG i Sevillą

Hiszpan Unai Emery został trenerem piłkarzy Arsenalu Londyn - potwierdził wcześniejsze doniesienia medialne klub Premier League. Były szkoleniowiec Paris Saint-Germain zastąpił Francuza Arsene'a Wengera, który odszedł z Kanonierów po prawie 22 latach pracy.

- Unai ma na koncie wspaniałe pasmo sukcesów w swojej karierze, przyczynił się do rozwoju kilku czołowych młodych graczy w Europie i preferuje ekscytujący oraz nowoczesny styl gry, który idealnie pasuje do Arsenalu. Jego podejście, opierające się na ciężkiej pracy i pasji oraz system wartości dotyczący spraw na boisku i poza nim, sprawia, że jest idealną osobą, by prowadzić nasz zespół - zaznaczył w komunikacie dyrektor generalny klubu z Londynu Ivan Gazidis.

Wiedzieli wcześniej

Borussia ma nowego trenera. To dobry znajomy Piszczka Borussia Dortmund... czytaj dalej » O tym, że Kanonierzy zatrudnią Emery'ego, w poniedziałek informowało już BBC. Zaznaczono wówczas, że wiadomość powinna zostać potwierdzona przez Arsenal w kolejnych dniach.

- Czuję dreszcz emocji dołączając do tak wielkiego klubu. Arsenal jest znany na całym świecie i kochany za styl gry, za stawianie na młodych graczy, za stadion, za to jak to wszystko działa. Jestem podekscytowany, że to mi powierzono odpowiedzialność za napisanie nowego, ważnego rozdziału w historii Arsenalu - cieszy się Emery.

Trzy tytuły we Francji

Hiszpan został trenerem PSG w 2016 roku i opuścił ekipę ze stolicy Francji wraz z wygaśnięciem kontraktu po zakończeniu ostatniego sezonu. W nim zdobył potrójną koronę - jego zespół triumfował bowiem w ekstraklasie, zdobył krajowy puchar oraz Puchar Ligi. Nie udało im się jednak odnieść sukcesu w rozgrywkach europejskich - z Ligi Mistrzów odpadł w 1/8 finału.



W latach 2013–16 był szkoleniowcem Sewilli, z którą trzy razy z rzędu triumfował w Lidze Europejskiej. Finał w 2015 roku odbył się na PGE Narodowym w Warszawie. Hiszpański zespół pokonał ukraiński Dnipro Dniepropietrowsk 3:2, a jedną z bramek dla zwycięzców zdobył wówczas Grzegorz Krychowiak, który później za Emerym przeniósł się do PSG.



Unai Emery is our new head coach - find out all about it here #WelcomeUnaihttps://t.co/8dHnmam0KO — Arsenal FC (@Arsenal) 23 maja 2018





Tylko Liga Europy

Arsenal zakończył zmagania w angielskiej ekstraklasie na szóstej pozycji, gwarantującej w przyszłym sezonie występ w fazie grupowej Ligi Europejskiej. To najgorsza lokata klubu z Londynu od przyjścia do niego Wengera.



68-letni Francuz prowadził Kanonierów od 1 października 1996 roku, trzykrotnie zdobył z nimi mistrzostwo kraju i siedmiokrotnie triumfował w Pucharze Anglii. Ostatnie lata nie były jednak dla londyńczyków udane. W sezonie 2016/17 zajęli piąte miejsce.