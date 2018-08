Ukrainiec zapewnia, że nie zlekceważył rosyjskiej flagi i hymnu. "Modliłem się"





Foto: sport24 | Video: Голубев Андрей, Mikhail Slain CC BY-SA 3.0, twitter.com Ukraiński piłkarz zapewnia, że szanuje rosyjski hymn i flagę

Niżny Nowogród mierzył się w sobotę na wyjeździe z PFC Soczi, w ramach drugiej klasy rozgrywkowej. W czasie odgrywania hymnu jeden z piłkarzy nie stanął frontem do rosyjskiej flagi, z czego musi się teraz tłumaczyć.

FIFA grozi Nigerii wykluczeniem FIFA bierze się... czytaj dalej » 29-letni obrońca gości Witalij Mykołajowycz Fedoriw jest Ukraińcem. Urodził się we wsi Miedzyrzecze w obwodzie lwowskim. Od roku 2004 do 2008 był zawodnikiem Dynama Kijów, przeważnie jego rezerw. W seniorskiej reprezentacji kraju wystąpił raz.

"Sport nie powinien mieć nic wspólnego z polityką"

Kiedy przed meczem w Soczi wykonywano rosyjski hymn, wszyscy ustawili się przodem do flagi. Fedoriw nie.



Po zakończeniu spotkania zapewniał, że nikogo nie zamierzał obrazić. - Szanuję i rosyjski hymn, i flagę. Sport nie powinien mieć nic wspólnego z polityką i bardzo wszystkich proszę, by mojego zachowania nie tłumaczyli w ten sposób. Jestem wierzący, przed meczem zawsze się modlę, to samo zrobiłem i tym razem - oświadczył.



Jego zespół wygrał 1:0. Fedoriw został zmieniony w 67. minucie.



Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив, выступавший ранее в киевском «Динамо», не повернулся вчера к флагу России во время исполнения гимна на стадионе «Фишт» в Сочи. pic.twitter.com/EvALW2da2m — Рустем Адагамов (@adagamov) 19 sierpnia 2018