Ukraińcy chcą ugościć kibiców finalistów. Tradycyjny barszcz zamiast drogiego hotelu

Foto: Wikipedia (CC BY SA 3.0) Video: PAP/EPA

Roma - Liverpool 4:2

02.05 | Dwa cuda w jednej edycji Ligi Mistrzów to byłoby za dużo. Piłkarze Romy dzielnie walczyli i rewanżowe starcie w półfinale z Liverpoolem wygrali 4:2, ale to The Reds wystąpią w wielkim finale z Realem Madryt.

