Beckham doceniony. Dostanie wyjątkową nagrodę





Foto: Ben Radford/Getty Images | Beckham nagrodzony przez UEFA

Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham otrzyma nagrodę od UEFA za niezwykłą karierę, promowanie piłki nożnej na całym świecie oraz zaangażowanie w akcje humanitarne - poinformował prezydent Europejskiej Unii Piłkarskiej Aleksandr Ceferin.

"Wybrałem Davida Beckhama na odbiorcę tegorocznej nagrody, ponieważ to świetny ambasador futbolu promujący tę grę ze wszystkimi jej wartościami w najdalszych zakątkach świata. Jego zaangażowanie w akcje humanitarne pomogło wielu dzieciom i to również powinno zostać docenione" - przekazał Ceferin w oświadczeniu.



Beckham będzie dopiero trzecim Anglikiem, który dostanie tę nagrodę. Wcześniej otrzymali ją Bobby Robson (2002) i Bobby Charlton (2008). Oprócz nich w przeszłości uhonorowani zostali tak znani piłkarze jak Johan Cruyff, Franz Beckenbauer czy Paolo Maldini.



- W swojej karierze zawsze dawałem z siebie sto procent i starałem się kultywować wartości gry zespołowej i fair play. Jestem dumny, że dołączę do tak zaszczytnego grona osób, które otrzymały tę nagrodę - powiedział były kapitan reprezentacji Anglii.

Od Manchesteru do Galaxy

43-letni Beckham, były zawodnik m.in. Manchesteru United i Realu Madryt, karierę zakończył w maju 2013, po pięciu miesiącach spędzonych w Paris Saint-Germain. Grał też w MLS w Los Angeles Galaxy przez pięć sezonów i zdobył z kalifornijskim klubem dwa razy mistrzostwo ligi (2011 i 2012). W reprezentacji Anglii rozegrał 115 meczów i strzelił 17 goli.