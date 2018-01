Tusk kopie piłkę i komentuje kontuzję Lewandowskiego. "Są alternatywy"





Lewandowski trenuje indywidualnie Video: tvn24 Lewandowski trenuje indywidualnie 5.12 | Bayern ostrożnie gospodaruje siłami Roberta Lewandowskiego. W piątek rano polski snajper trenował indywidualnie, ale według niemieckich mediów już po południu ma wziąć udział w zajęciach z resztą zespołu. zobacz więcej wideo »

Lewandowski odpoczywa od treningów. "Delikatna lampka alarmowa" Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu Lewandowski odpoczywa od treningów. "Delikatna lampka alarmowa" Czy drobne problemy z rzepką w rzeczywistości są poważną kontuzją kolana? Robert Lewandowski zmaga się z urazem od kilkunastu tygodni - teraz ten uraz wyeliminował go z pierwszego w nowym roku treningu Bayernu Monachium na zgrupowaniu w Katarze. Lekarze twierdzą, że to może być skutek przeciążenia. Kapitan naszej reprezentacji na razie odpoczywa. zobacz więcej wideo »

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk nie po raz pierwszy postanowił zamienić garnitur na sportowy dres i pokopać piłkę. Przy okazji zaapelował do kibiców zaniepokojonych kontuzją Roberta Lewandowskiego.

"Nie martwcie się kontuzją Roberta. Są alternatywy…" - napisał na portalu społecznościowym Tusk. Zdaniem Przewodniczącego Rady Europejskiej tą alternatywą jest właśnie on. Lewandowski trenował. Kolano oklejone Bayern oszczędza... czytaj dalej »

Dla potwierdzenia swoich słów były premier opublikował nagranie, na którym widać, jak podbijał piłkę. Robił to, choć z trudem utrzymywał się na zmarzniętej, śliskiej nawierzchni. Tuskowi towarzyszył pies, który z werwą próbował przechwycić futbolówkę.

Tusk "harata", "Lewy" ćwiczy sam

Były premier nigdy nie ukrywał, że lubi "haratać w gałę". W ten sposób uczcił zresztą w ubiegłym roku swoje 60. urodziny. Teraz Tusk z przymrużeniem oka odniósł się do urazu kolana Lewandowskiego.



Kapitan reprezentacji Polski przygotowuje się z Bayernem do drugiej części sezonu na zgrupowaniu w Katarze. Polak narzekał ostatnio na uraz rzepki, dlatego przez pierwsze dwa dni nie ćwiczył. Od środy trenuje indywidualnie, ale coraz odważniej forsuje obolałe kolano. Według niemieckich mediów niebawem ma dołączyć do drużyny.





Nie martwcie się kontuzją Roberta. Są alternatywy... pic.twitter.com/Ho9xEKxGeK — Donald Tusk (@donaldtusk) 5 stycznia 2018