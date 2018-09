Turcy zdradzają kulisy fiaska transferu Grosickiego. "Chcę zobaczyć pieniądze na stole"

Foto: bursa.com Video: Bartosz Bis / tvn24

Kamil Grosicki spotkał się z niepełnosprawnymi z Tczewa

24.05 | Do hotelu reprezentacji Polski w Juracie przyjechała grupa niepełnosprawnych intelektualnie z Tczewa wraz z opiekunami. Piłkarzem, który odezwał się na ich prośbę o spotkanie był Kamil Grosicki. Zawodnik zaprosił całą grupę do hotelu, gdzie rozdał chłopakom prezenty i autografy. Jak mówili niepełnosprawni, było to dla nich spełnienie marzeń.

