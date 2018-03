Trzy miesiące do mundialu. "Niepokoi zdrowie zawodników"





Pobyt nad morzem, później góry i w końcu Rosja. Tak będą wyglądały ostatnie tygodnie reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata. Najpierw jeszcze dwa marcowe sprawdziany. - To ostatnia szansa pokazania się selekcjonerowi - przypominał we "Wstajesz i wiesz" rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Opowiedział o polskiej bazie na mundialu, było też o nowych koszulkach kadry, a także legendarnej kawie, na którą zaprasza Adam Nawałka.

Zagraniczne powołania Nawałki. Zabrakło Błaszczykowskiego Selekcjoner... czytaj dalej » Kadra pierwszy raz zbierze się po przerwie zimowej. Piłkarze do niedzieli będą się zjeżdżać we Wrocławiu. Tam Polacy zagrają towarzysko z Nigerią (23 marca), a cztery dni później już w Chorzowie z Koreą Południową.



Rywale egzotyczni, ale wybrani świadomie. - Bezpośrednie przygotowania do mundialu rozpoczęliśmy w grudniu po losowaniu turnieju finałowego. Dobór przeciwników w meczach towarzyskich był podyktowany tym, z kim zmierzymy się podczas mistrzostw świata - tłumaczył Kwiatkowski.



A na mundialu polską reprezentację czekają spotkania z Senegalem, Kolumbią i Japonią, drużynami z trzech różnych kontynentów.

Regeneracja z rodzinami

Z przygotowaniami do turnieju kadra ruszy 21 maja. Będą bardzo podobne do tych sprzed Euro 2016. Rzecznik PZPN: - Najpierw spotkamy się w Juracie nad morzem. To będzie takie krótkie zgrupowanie regeneracyjne, z rodzinami. To będzie czas, żeby odpocząć po sezonie ligowym. Po zakończeniu tego zgrupowania przenosimy się do Arłamowa. Tam spędzimy dziesięć dni i tam będziemy szlifować formę na mundial. Z Arłamowa polecimy do Poznania, tam 8 czerwca zagramy towarzyski mecz z Chile. Po kilku dniach przerwy spotkamy się w Warszawie, gdzie 12 czerwca zagramy z Litwą. Dzień po meczu odlatujemy do Rosji.



Bazą kadry podczas turnieju będzie Soczi. Rzecznik PZPN był tam dwa tygodnie temu. Wszystko ma być dopięte na ostatni guzik. - Mamy hotel na wysokim poziomie, również boisko treningowe. Na pewno dojazdy na boisko treningowe nie będą tak krótkie jak we Francji dwa lata temu podczas Euro, ale jesteśmy zadowoleni. Warunki, jakie mamy w Soczi, są bardzo dobre. Na pewno będziemy dobrze przygotowani - zapewnił Kwiatkowski.



Hotel położony jest blisko centrum miasta, tuż przy brzegu Morza Czarnego. Piłkarze będą mogli korzystać nie tylko z prywatnej plaży, ale również z odkrytego basenu z podgrzewaną przez cały rok wodą. Na treningi kadra będzie dojeżdżać do ośrodka oddalonego o 12 kilometrów.

Nasze problemy

Polacy swoje mecze rozegrają w Moskwie, Wołgogradzie i Kazaniu. Będą podróżować samolotem, odległości w rozległej Rosji nie powinny być problemem. - Najdłuższy lot, jaki przyjdzie nam odbyć, to dwie godziny i dziesięć minut, więc to taki standardowy przelot na terenie Europy - uspokajał rzecznik we "Wstajesz i wiesz".



Co niepokoi selekcjonera na trzy miesiące przed mistrzostwami? - Zdrowie zawodników, czyli coś, na co nie mamy wpływu. Wiemy, że mamy swoje problemy. Arek Milik wraca po ciężkiej kontuzji, też Kuba Błaszczykowski, dlatego nie będzie go na najbliższym zgrupowaniu. Kontuzjowany jest Bartek Bereszyński - wymieniał Kwiatkowski.



Inny wzór, z kołnierzykiem. Tak mają wyglądać nowe koszulki kadry Nowe stroje... czytaj dalej » Piłkarzy na pewno czekają tradycyjne, indywidualne rozmowy z selekcjonerem. - Adam Nawałka jest doskonałym psychologiem. On wie, kiedy trzeba usiąść przy kawie i porozmawiać ze swoimi zawodnikami. To nie są rozmowy wychowawcze, tylko partnerskie. Selekcjoner chce porozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja zawodnika w klubie, jak życie prywatne, czego od niego oczekuje się na boisku - wyjaśnił rzecznik.

Koszulki i pomidor

Musiało paść pytanie o nowe koszulki, specjalnie przygotowane na mundial, a w których Polacy mają zagrać już z Nigerią i Koreą Płd. Zdjęcia strojów wyciekły do sieci, PZPN nie chce potwierdzić, czy właśnie w takich kadra zagra na mistrzostwach.



- To są te koszulki? - dopytywał rzecznika prowadzący, pokazując wspomniane zdjęcia.



- Pomidor - uciekał od odpowiedzi Kwiatkowski. Za chwilę dodał: - Na pewno będą koszulki biała i czerwona, będą też miały orła na piersi. To mogę powiedzieć.

W piątek selekcjoner ogłosi powołania dla piłkarzy występujących w polskiej ekstraklasie.

Piłkarze z lig zagranicznych na mecze z Nigerią i Koreą Płd.:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);



Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund);



Pomocnicy: Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli);



Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht).