Trzy mecze w Serie A, gola wciąż nie ma. "Ronaldo potrzebuje czasu"





Początek sezonu Juventus ma znakomity - trzy mecze, trzy zwycięstwa i pozycja lidera w Serie A. Na razie nie strzela dla Starej Damy ten, na którego zwrócone są wszystkie oczy - wielki Cristiano Ronaldo.

Czterech Polaków na murawie, zjawiskowe trafienie. Sampdoria ograła Napoli W trzeciej... czytaj dalej » Portugalski as przeszedł z Realu Madryt do Juventusu latem, za ponad 100 mln euro.

Za nim mecze z Chievo, Lazio i Parmą. Wyliczono, że strzelał 23 razy, najwięcej z zawodników pięciu czołowych lig Europy. I nic. Bez sukcesu.

Brakuje mu szczęścia

- Włoska piłka to inne wymagania, Cristiano potrzebuje czasu, by się do nich przystosować - tłumaczy swojego gracza trener Massimiliano Allegri.



Media przypominają, że po transferze do Realu z Manchesteru United CR7 trafiał do siatki w każdym z pięciu pierwszych meczów. A przed odejściem z La Ligi zdobył 18 bramek w 10 spotkaniach.



- Na razie brakuje mu szczęścia. Albo piłka źle się odbija, albo pudłuje. Po przerwie reprezentacyjnej wszyscy będą w lepszej formie, tak naprawdę sezon ruszy dopiero wtedy - oświadczył Allegri.



6 września Portugalia zmierzy się towarzysko z Chorwacją, cztery dni później z Włochami w Lidze Narodów. Grupowym rywalem obu ekip w tych rozgrywkach jest Polska.



33-letni Ronaldo już zapowiedział, że w tych dwóch meczach nie wystąpi.

