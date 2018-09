Pięć goli Lewandowskiego w dziewięć minut. "Wciąż nie potrafię tego wyjaśnić"





Ówczesny trener Bayernu Pep Guardiola nie wierzył własnym oczom. Posłał Roberta Lewandowskiego do boju po przerwie, a ten w dziewięć minut wpakował piłkę do siatki Wolfsburga pięć razy. - Wciąż nie potrafię wyjaśnić, jak to się stało - tymi słowami polski napastnik najczęściej wraca do tamtych wydarzeń. W sobotę mijają od nich trzy lata.

"Bild": Kovac znów zrobił z Lewandowskiego strzelbę Sześć goli w... czytaj dalej » "Przyznaję, że często wspominam ten dzień, bo był naprawdę fantastyczny. To było niesamowite dziewięć minut i myślę, że nikt tego wyczynu szybko nie powtórzy" - stwierdził potem w wywiadzie dla oficjalnej strony internetowej Bayernu.

Dokładnie 539 sekund później

Po pierwszej połowie Bawarczycy, prowadzeni wówczas przed Guardiolę, przegrywali 0:1. Polski snajper mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, na boisko wszedł po przerwie. Koncert rozpoczął w 51. minucie, a pięć goli w dorobku miał dokładnie 539 sekund później.



"W trakcie meczu nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się dzieje. Byłem jak w transie, skupiony jedynie na grze. W tym okresie mieliśmy mnóstwo meczów i tak naprawdę potrzebowałem trzech miesięcy, aby dotarły do mnie wydarzenia z tego wieczoru. Dopiero w czasie przerwy świątecznej mogłem się tym naprawdę cieszyć" - przyznał potem Lewandowski.



W drugą rocznicę pamiętnego spotkania Bayern ponownie zmierzył się z Wilkami. Polak także wpisał się na listę strzelców, spotkanie zakończyło się remisem 2:2.



