Trzy i pół minuty konferencji Mourinho, 262 słowa

Konferencję prasową Jose Mourinho zwołał na ósmą rano. Trwała trzy i pół minuty. Menedżer Manchesteru United - jak skrupulatnie wyliczyli brytyjscy dziennikarze - wypowiedział 262 słowa. Nie wyjaśnił absolutnie nic.

Kłótnia w Manchesterze. "Spojrzenie, które zabija" Źle się dzieje w... czytaj dalej » Dlaczego zespół jest w takim kryzysie? - Składa się na to wiele powodów - oświadczył Mourinho. Tematu rozwijać nie chciał.



- Stać nas na dużo więcej - dorzucił.



Na pytanie, czy może zapewnić kibiców, że robi absolutnie wszystko, by odmienić zespół - nie odpowiedział. Nie i już. Kto mu zabroni?

I było po konferencji

Mówił za to o zbliżającym się sobotnim meczu z Newcastle United w Teatrze Marzeń. - To duże wyzwanie, trudny rywal. Żeby poprawić naszą pozycję, potrzebujemy trzech punktów. To bardzo ważne, ale nie zapominajmy, że jest dopiero początek października.



Zgodził się, że wyniki nie są zadowalające. I było po konferencji.

A sytuacja prowadzonej przez niego drużyny jest fatalna. Panująca w szatni atmosfera też. 10 sierpnia wybrańcy Mourinho ograli u siebie Leicester City 2:1. Potem na Old Trafford było już tylko źle albo bardzo źle - porażka z Tottenhamem (0:3) i remis z Wolverhampton (1:1) w Premier League, odpadnięcie po karnych z Pucharu Ligi z Derby County, czyli przedstawicielem Championship, bezbramkowy remis z Valencią w Lidze Mistrzów.

Do tego doszły wyjazdowe przegrane z Brighton (2:3) i West Hamem United (1:3). Koszmar.



W tabeli United jest na 10. miejscu, dziewięć punktów za liderującym Manchesterem City.

