Pierwszy raz od 2012 roku w finale Pucharu Francji zagra klub z trzeciej ligi. Największy sukces w historii świętują piłkarze Les Herbiers, którzy w półfinale w Nantes pokonali - co ciekawe - innego trzecioligowca, Chambly 2:0. Radości po meczu nie było końca.

Nie od dziś wiadomo, że rozgrywki ligowe, a puchary to dwie inne rzeczy. Bieżąca edycja Coupe de France jest tego najlepszym potwierdzeniem. Chociaż Les Herbiers zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli trzeciej ligi, natomiast Chambly znajduje się w strefie spadkowej - na 15. pozycji, oba zespoły sensacyjnie awansowały do półfinału krajowego pucharu.

Jedno starcie, kilka rekordów

Po drodze wyeliminowali kilka uznanych firm. Ci pierwsi m.in. Lens (w serii rzutów karnych), Auxerre i żadnego przedstawiciela z Ligue 1! Ci drudzy z kolei poradzili sobie m.in. ze Strasbourgiem. Los chciał, że w półfinale oba zespoły stoczyły bezpośrednie starcie. Był to pierwszy taki przypadek w 101-letniej historii rozgrywek. Mało tego, pierwszy raz też zdarzyło się, że mecz pomiędzy dwoma trzecioligowymi drużynami francuskimi obejrzało aż 35 tysięcy widzów.

Francuskie media zapowiadały to starcie jako: "Dawid kontra Dawid". W Nantes w roli gospodarzy wystąpił zespół Les Herbiers. Pierwszą bramkę zdobył w 28. minucie Florian David, a wynik ustalił w 80. Ambroise Gboho. Po meczu radości zarówno na murawie, jak i w szatni nie było końca.

W nocy drużyna wróciła do swojego miasteczka. Tłum kibiców witał ją, jakby już wygrała finał.



- Zrobiliśmy to. Jedziemy do Paryża, by zagrać w finale. Piłkarze wykonali ogrom pracy. Przygotowywaliśmy się na ten mecz przez czterdzieści osiem dni (okres między ćwierćfinałem a półfinałem - red.). Aspekt psychologiczny był niezwykle istotny, ale nie wyszło źle - przyznał dumny trener Les Herbiers Stephane Masala.

Sukces III-ligowca docenił też największy dziennik sportowy we Francji "Le'Equipe", który w środę poświęcił całą okładkę niespodziewanemu finaliście. "La Vendee (przydomek klubu - red.) w raju" - brzmi dumnie. "Laury dla Les Herbiers" - to z kolei tytuł artykułu.



”La Vendée au paradis” à la Une de l'Équipe d'aujourd'hui.



- Obawiałem się, że zespół będzie bał się wygrać. Nie chcieliśmy być przytłoczeni emocjami, ale prawda jest taka, że jesteśmy bardzo zmęczeni fizycznie i psychicznie. W ostatnich dniach nie spałem i tylko trochę jadłem - wyjawił szkoleniowiec.

Teraz Paryż? Nie, dżoker

Les Herbiers jest pierwszym trzecioligowcem w finale Pucharu Francji od 2012 roku, gdy drużyna Quevilly przegrała w meczu o trofeum z Olympique Lyon.

Żeby było ciekawiej, jeszcze w 2007 roku Czerwono-Czarni występowali na piątym szczeblu rozgrywkowym (CFA2). Do trzeciej ligi awansowali w 2015 roku. Teraz mogą już myśleć o wielkim finale 8 maja. Tam na Stade de France zmierzą się ze zwycięzcą środowego starcia Caen i obrońcy trofeum Paris Saint-Germain.

Zapytany o preferencje, szkoleniowiec Les Herbies odpowiedział krótko: - Dżoker.