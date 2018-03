Trzeci syn Messiego. "Witaj, Ciro!"

Argentyńczyk w ostatniej chwili wycofany został ze składu Barcelony na wyjazdowy mecz z Malagą. Jako powód podano względy rodzinne.

W sobotnie przedpołudnie piłkarz opublikował zdjęcia szczęśliwej rodziny. "Witaj, Ciro!" - napisał. To trzeci syn Messiego i Roccuzzo - Thiago liczy sobie pięć lat, Mateo dwa.

Messi on Instagram: "Welcome Ciro" pic.twitter.com/ALQLvHSgMd

Mecz z Malagą tata oglądał w towarzystwie Thiago, Duma Katalonii wygrała 2:0, po golach Luisa Suareza i Phillippe’a Coutinho.



W środę zmierzy się z Chelsea w rewanżu 1/8 Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu, w Londynie, padł remis 1:1, bramkę dla gości zdobył wtedy Messi.

Lionel Messi welcoming his third son Ciro to the world pic.twitter.com/x6U8JQ0Sue

— Leo Messi (@messi10stats) 10 marca 2018