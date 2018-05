Trwa selekcja na mundial. Nawałka skreślił trzech





Selekcjoner Adam Nawałka uszczuplił kadrę o trzy nazwiska. Piłkarze, którzy pozostali na liście wezmą udział w dwóch zgrupowaniach. Po nich trener ogłosi ostateczny skład na mistrzostwa świata.

W zeszłym tygodniu selekcjoner podał 35-osobową kadrę, zgłoszoną do FIFA. W piątek wykreślił z niej nazwiska trzech piłkarzy. Do Rosji nie pojadą pomocnik Górnika Damian Kądzior, napastnik Cracovii Krzysztof Piątek oraz skrzydłowy Lecha Maciej Makuszewski, który przez ostanie miesiące leczył ciężką kontuzję.

32-osobowa wstępna kadra na mundial:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendby IF).

"Sprawdzeni piłkarze"

– Przystępujemy do najważniejszego etapu przygotowań do mundialu 2018. Zgrupowania odbędą się w sprawdzonych ośrodkach – Juracie i Arłamowie. Po ich zakończeniu rozegramy mecze z Chile w Poznaniu i Litwą w Warszawie - skomentował Nawałka.



Opublikowano zarobki trenerów. Nawałka na końcu listy Adam Nawałka w... czytaj dalej » I dodał: - Selekcji dokonaliśmy na podstawie dogłębnej analizy gry w reprezentacji i w klubach. Skład kadry jest stabilny i oparty na piłkarzach sprawdzonych we wcześniejszych meczach, które potwierdziły siłę drużyny. Szansę wyjazdu na turniej do Rosji będą mieli również zawodnicy młodego pokolenia, którzy w obecnym sezonie wyróżniali się w rozgrywkach ligowych. Przed nami wielkie wyzwanie, jakim są mistrzostwa świata.

Selekcjoner podkreślił, że zespół musi być optymalnie przygotowany w każdym aspekcie.

- Chcemy maksymalnie wykorzystać czas od zakończenia rozgrywek ligowych i pucharowych do pierwszego meczu turnieju z Senegalem w Moskwie. Czeka nas intensywna praca w oparciu o szczegółowy plan, uwzględniający wszystkie elementy przygotowania i indywidualizację obciążeń treningowych - powiedział, cytowany przez portal Łączy nas piłka.

Dwa zgrupowania i sparingi

32-osobowa reprezentacja pojedzie teraz na zgrupowanie do Juraty i Arłamowa. Na drugim obozie - 4 czerwca - Nawałka ogłosi 23-osobową kadrę na rosyjski mundial.

Ostateczną kadrę czekać będą jeszcze dwa sparingi - 8 czerwca w Poznaniu z Chile i 12 czerwca w Warszawie z Litwą. Dzień później odleci do Soczi.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 14 czerwca meczem Rosja - Arabia Saudyjska w Moskwie.

Polacy rywalizować będą w grupie H. Ich rywalami będą Senegal (19 czerwca, Moskwa), Kolumbia (24 czerwca, Kazań) i Japonia (28 czerwca, Wołgograd).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

