Pierwszy strzał w 83. minucie. Trudny wieczór Lewandowskiego





Foto: PAP/EPA/JULIO MUNOZ | Video: PAP/EPA Bayern podniósł się i wygrał

Biegał, starał się, ciągle szukał gry, ale piłka go omijała. Robert Lewandowski ma za sobą trudny wieczór w Andaluzji, ale nie ma co się załamywać - jego Bayern wygrał z Sevillą 2:1 i jest bardzo blisko półfinału Ligi Mistrzów.

Kapitan reprezentacji Polski jest ostatnio w świetnej formie strzeleckiej. Trafił dla kadry przeciwko Korei Południowej, a przede wszystkim rozstrzelał Borussię Dortmund. Byłym kolegom wpakował w Der Klassiker trzy gole.

Obrońca się obawiał

Kolejną ofiarą miała być Sevilla. Przed naszym napastnikiem drżał obrońca Andaluzyjczyków Clement Lenglet.



Lewandowski z kolegami demolują w klasyku. Na koronę muszą jednak poczekać Bayern już do... czytaj dalej » - Lewandowski jest doskonały. Analizowałem filmy z jego grą, to napastnik kompletny. Przed meczem z Bayernem boję się, że spóźnię się o jedną tysięczną sekundy, a on to wykorzysta. Widziałem to już wielokrotnie - opowiadał Francuz na przedmeczowej konferencji.



Obawy bez wątpienia uzasadnione, ale było w tym również sporo typowej piłkarskiej kurtuazji. Lenglet poradził sobie z "Lewym" doskonale. Dość powiedzieć, że w pierwszej części Polak dotknął piłki ledwie dziewięć razy. Co więcej, jeden z tych kontaktów miał miejsce przy rozpoczęciu meczu, a drugi przy wznowieniu po stracie przez Bayern bramki. Polak się starał, biegał, ale we wtorek piłka omijała go szerokim łukiem.



I dokładnie tak samo było po zmianie stron. Bawarczycy przejęli inicjatywę, zaczęli dominować. Często pojawiali się pod bramką rywali, gdzie był też Lewandowski, ale niemal wszystkie piłki go omijały. Na pierwszy strzał musiał poczekać do 83. minuty. Wiele nie brakowało, ale jednak.



Stoperzy Sevilli nie dali Polakowi pograć, ale cóż z tego skoro Bayern i tak wygrał 2:1 i jest zdecydowanie bliżej półfinału. Lewandowski z Hiszpanii wraca uśmiechnięty.

Rewanż za tydzień.

Źródło: PAP/EPA/JULIO MUNOZ Lewandowski nie miał lekko

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

wtorek, 3 kwietnia

Juventus Turyn - Real Madryt 0:3 (3' i 64' Ronaldo, 72' Marcelo)

Sevilla - Bayern 1:2 (32' Sarabia - 37' Navas - sam., 68' Thiago)



środa, 4 kwietnia

Liverpool - Manchester City

Barcelona - AS Roma