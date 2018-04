Guardiola wyrzucony na trybuny. "Nie obraziłem sędziego"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Liverpool wyeliminował Manchester City

Kończyła się pierwsza połowa, był to kluczowy moment nie meczu, a całej rywalizacji o półfinał Ligi Mistrzów. Leroy Sane z Manchesteru City podwyższył na 2:0, co oznaczało, że do dopadnięcia Liverpoolu został jeszcze jeden, jedyny krok. Nic z tego, sędzia gola nie uznał, a niebawem odesłał na trybuny trenera miejscowych, Pepa Guardiolę.

Dwie twarze Manchesteru. Dalej gra Liverpool Manchester City... czytaj dalej » Sześć dni wcześniej City zostało rozbite w Liverpoolu 3:0. Ale Guardiola i tak wierzył. Wierzyli jego piłkarze.



Rewanż zaczął się dla nich od scenariusza idealnego - bramki zdobytej już w 2. minucie przez Gabriela Jesusa.

Spalony, którego nie było

Jeszcze przed przerwą piłkę wpakował do siatki gości Sane. Zdziwił się, bo hiszpański sędzia Antonio Mateu Lahoz odgwizdał spalonego. Spalonego, którego nie było - do pomocnika City dograł James Milner, czyli zawodnik The Reds. Kolanem, przypadkowo, ale dograł. Bramka została zdobyta prawidłowo.



Kiedy piłkarze szli do szatni, Guardiola podbiegł do sędziego. Panowie wdali się w krótką wymianę zdań, po której trener City został odesłany na trybuny, skąd oglądał drugą połowę.



Co takiego powiedział, że został ukarany? Katalończyk zarzeka się, że Lahoza absolutnie nie obraził, żadnym słowem.



- Stwierdziłem tylko, że był gol. Że do Leroya podawał Milner. A on mnie zapytał: "to Milner podawał?" Tak Milner, więc o spalonym nie może być mowy. To wszystko - wyjaśniał potem Guardiola.

Źródło: PAP/EPA Drugą połowę Guardiola oglądał z trybun

Fantastyczne 45 minut

Po przerwie na 1:1 trafił Mohamed Salah. I było po emocjach. Na 2:1 dla The Reds podwyższył jeszcze Roberto Firmino.



Guardiola zachował klasę, od razu, bez wahania, pogratulował awansu trenerowi Liverpoolu, Juergenowi Kloppowi.



I zabrał głos w sprawie sędziego. - Rozegraliśmy fantastyczne 45 minut, mecz układał się po naszej myśli. Niestety, potem doszło do tego, co wszyscy widzieli. A schodzić na przerwę prowadząc 1:0 zamiast 2:0 to zupełnie co innego - opowiadał.



Przypomniał, co działo się w ubiegłym tygodniu na Anfield, gdzie - według niego - City także zostało oszukane. - Salah zdobył bramkę ze spalonego, a Jesusowi nie zaliczono prawidłowego trafienia. Robertson faulował Sterlinga, karny nie został podyktowany. Błędy mogą się zdarzać, to jasne, ale przy tak wyrównanej rywalizacji mają ogromne znaczenie - oświadczył Guardiola.





Źródło: PAP/EPA Zwycięski Liverpool