Padł gol, trener złamał rękę. "Zwariowałem"





Foto: gazzetta.it/PAP/EPA | Video: PAP/EPA Di Francesco szalał na ławce Romy

Świat sportu zna wiele dziwnych, czasem kuriozalnych kontuzji. Ta trenera Romy Eusebio Di Francesco z pewnością wpisuje się na tę listę. Włoch doznał złamania ręki po zdobyciu gola przez swoją drużynę.

Do Rzymu na mecz 2. kolejki Serie A przyjechała w poniedziałek Atalanta. Choć Giallorossi szybko prowadzili po pięknym strzale piętą Javiera Pastore, to na koniec pierwszej połowy schodzili ze skwaszonymi minami, bo było goście z Bergamo prowadzili 3:1.

Po godzinie gry sygnał, że jeszcze nie wszystko stracone, dał Alessandro Florenzi, który zdobył bramkę kontaktową. Na tym waleczni rzymianie nie poprzestali. W końcówce udało im się wyrównać po trafieniu Kostasa Manolasa.

Dwa ciosy

Tuż po golu Grek z kolegami natychmiast wyjęli piłkę z siatki i pognali na środek boiska. Chcieli pójść za ciosem. A trener Romy? Zareagował z furią, jakby właśnie jego drużyna straciła bramkę. Di Francesco z całej siły uderzył lewą pięścią w ścianę ławki rezerwowych, po chwili powtórzył manewr, równie mocno.



Unbelievable!



Manolas converts from a set-piece as @ASRomaEN equalise to make it 3-3. What a game!



We think Di Francesco enjoyed that.#RomaAtalanta#SerieA#PureSportpic.twitter.com/y9P4B3U3nR — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) August 27, 2018

Więcej goli na Stadio Olimpico już nie padło i mecz zakończył się remisem 3:3. Na konferencję prasową trener przyszedł w zabandażowanej lewej ręce.

- Zwariowałem, czasami chciałbym być trochę bardziej uważny - wyjaśnił swoją nadmierną reakcję.

Jak się okazało, bardziej spowodowała ją nie bramka wyrównująca, a gra rzymian. - W ostatnich dziesięciu minutach wyglądaliśmy jak amatorska drużyna atakująca jedenastu na jedenastu. Przestaliśmy grać jako zespół. Nie można tak - podkreślił.

- Gdybym mógł, zmieniłbym w przerwie siedmiu lub ośmiu piłkarzy - dodał.

Źródło: EPA/RICCARDO ANTIMIANI Trener Romy przechodził przez różne stany emocjonalne

Na Milan z gipsem?

Nazajutrz okazało się, że ból dłoni Di Francesco był na tyle duży, że doszło do złamania kości śródręcza. Nie wiadomo tylko, po którym ciosie.

We wtorek trener przeszedł operację w słynnej, często odwiedzanej przez piłkarzy, rzymskiej klinice Villa Stuart. Z pewnością na piątkowym ligowym meczu z Milanem możemy zobaczyć trenera z gipsem lub szyną gipsową.



Ooops... pic.twitter.com/GaXkcwopvH — AS Roma English (@ASRomaEN) 28 sierpnia 2018