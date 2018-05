Duńczycy szykują się na mundial. W ekipie słynny kucharz i policjanci





Foto: Shutterstock | Video: Fakty TVN Mistrzostwa świata FIFA już za ponad miesiąc

Selekcjoner reprezentacji Danii Age Hareide podał w poniedziałek szeroką, 35-osobową kadrę na mundial. Z kolei tamtejsza federacja piłkarska (DBU) ogłosiła skład ekipy pomocniczej, w którym znalazł się najlepszy duński kucharz i dwóch policjantów ze służb specjalnych.

- Ten skład, w którym znalazło się trzech debiutantów, to kadra brutto. Do 4 czerwca zostanie zmniejszona dwukrotnie po dwóch zgrupowaniach do ostatecznej liczby 23 piłkarzy - powiedział trener Hareide.

Bardziej znany niż trener

Brał kokainę, ale na mundial i tak miał pojechać. Nic z tego Paolo Guerrero,... czytaj dalej » W Danii nie mniejsze emocje wywołały też "powołania" DBU do sztabu reprezentacji. Będzie się on składał z 30 osób. Poza selekcjonerem, trenerami i masażystami jest w nim także Per Toestesen, gwiazdor europejskiej kuchni i właściciel jednej z najlepszych restauracji w Europie "Bistro Boheme" w Kopenhadze. Jego nazwisko jest w Danii bardziej znane niż selekcjonera piłkarskiej reprezentacji. W 2013 roku wydana została jego biografia.



Poinformowano też, że w składzie ekipy Danii na mundial znalazło się dwóch policjantów ze służb specjalnych. Ich nazwisk z oczywistych przyczyn nie podano.

Wymagający rywale

Duńczycy rozegrają przed MŚ w Rosji dwa mecze towarzyskie z innymi uczestnikami turnieju: pierwszy w Sztokholmie ze Szwecją, a drugi 9 czerwca w Kopenhadze z Meksykiem. 11 czerwca zespół prowadzony przez Hareide wyleci do Anapy nad Morzem Czarnym, gdzie będzie miała bazę.



Dania była grupowym rywalem Polski w kwalifikacjach mundialu i ukończyła je na drugim miejscu za drużyną Adama Nawałki. W barażach ograła Irlandię. Na MŚ Dania wystąpi w grupie C, w której spotka się z Francją, Peru i Australią.

SZEROKI SKŁAD DANII:

Bramkarze: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Huddersfield), Frederik Ronow (Brondby), Jesper Hansen (FC Midtjylland)



Obrońcy: Simon Kjaer (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Andreas Bjelland (Brentford), Henrik Dalsgaard (Brentford), Peter Ankersen (FC Kopenhaga), Jens Stryger (Udinese), Riza Durmisi (Real Betis), Jonas Knudsen (Ipswich), Nicolai Boilesen (FC Kopenhaga)



Pomocnicy: William Kvist (FC Kopenhaga), Thomas Delaney (Werder Bremen), Lukas Lerager (Bordeaux), Lasse Schone (Ajax), Mike Jensen (Rosenborg), Christian Eriksen (Tottenham), Daniel Wass (Celta Vigo), Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton), Mathias Jensen (FC Nordsjaelland), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), Robert Skov (FC Kopenhaga)



Napastnicy: Pione Sisto (Celta Vigo), Martin Braithwaite (Bordeaux), Andreas Cornelius (Atalanta), Viktor Fischer (FC Kopenhaga), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Kasper Dolberg (Ajax), Kenneth Zohore (Cardiff)