Bolt wciąż walczy o kontrakt. "Ma czas do końca roku"

Trener Central Coast Mariners Mike Mulvey poinformował, że słynny sprinter Usain Bolt, który stara się o angaż w jego drużynie, do końca roku będzie miał czas na udowodnienie piłkarskich umiejętności. W październiku Jamajczyk ponownie ma wystąpić w sparingu.

- Gdy początkowo rozmawialiśmy o naszej współpracy, wspomniałem, że w razie potrzeby damy mu dwanaście miesięcy, by nas do siebie przekonał. Po tych kilku tygodniach widzę, że zrobił postęp. Dlatego sądzę, że koniec roku będzie wystarczającym okresem, by w pełni ocenić jego możliwości. W styczniu powinniśmy już wiedzieć, czy jego umiejętności są na tyle wysokie, że zostanie w naszym klubie - powiedział Mulvey.



Piętnastolatek zagrał z dorosłymi. "Jeszcze rano miał klasówki" Najpierw był w... czytaj dalej » 32-letni Bolt, który lekkoatletyczną karierę zakończył po ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Londynie, od kilku tygodni przebywa w Australii i trenuje z ekipą Mariners. Wystąpił już w dwóch sparingach, w obu pojawił się na boisku w drugiej połowie. Na 12 października jest planowany jego udział w kolejnym meczu towarzyskim.



- Gdybym zagrał od początku, byłaby to dla mnie wielka sprawa. Byłby to dowód, że praca, jaką tu wykonuję, przynosi efekty, a trener ma do mnie coraz większe zaufanie i dostrzega moje postępy - powiedział rekordzista świata w biegu na 100 i 200 metrów, który jest ustawiany jako lewoskrzydłowy bądź napastnik.

Worek medali

Jamajczyk był najlepszy na 100 i 200 m oraz w sztafecie 4x100 m na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012, 2016). Jeden ze złotych medali stracił, ponieważ na dopingu przyłapano także startującego w sztafecie Nestę Cartera.