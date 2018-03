Heynckes wskazał swojego następcę. "Lubiłem oglądać jego Borussię"





Jupp Heynckes po sezonie zamierza przejść na emeryturę i radzi szefom Bayernu, kogo mają zatrudnić na jego miejsce. - Thomas Tuchel ma odpowiednie umiejętności - stwierdził w rozmowie z "Bildem".

Pod koniec września zeszłego roku w bawarskim klubie doszło do trzęsienia ziemi. Carlo Ancelotti został zwolniony po porażce 0:3 z PSG w Lidze Mistrzów. Bayern dotychczas unikał takich ruchów w trakcie sezonu. Tym razem zaskoczył. Także nazwiskiem następcy Włocha. "Lewy" na ławce, Bayern gromi na wyjeździe Piłkarze Bayernu... czytaj dalej »

Szefowie Bayernu namówili 72-letniego Heynckesa, żeby przerwał emeryturę i ratował pogrążoną w kryzysie drużynę. Ten zgodził się poprowadzić monachijczyków po raz czwarty w karierze.

Wracał jako szkoleniowiec, który ostatnim razem wszystko zamieniał w złoto. Sezon 2012/2013 zakończył potrójną koroną, czyli mistrzostwem kraju, zdobyciem pucharu Niemiec i wygraniem Ligi Mistrzów.

Historia może się powtórzyć. Dziś Bayern ma niemal pewne mistrzostwo, w krajowym pucharze jest w półfinale i niemal w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po zdemolowaniu 5:0 Besiktasu w pierwszym meczu.

Odchodzi i ceni Tuchela

Niemal pewne jest, że to ostatnie miesiące Heynckesa w klubie. Umowę podpisał do końca sezonu. W środę przyznał w rozmowie z dziennikiem "Sport Bild", że nowego kontraktu nie podpisze. Jednocześnie wskazał, że na swoim miejscu widziałby Tuchela.

- Myślę, że ma odpowiednie umiejętności, żeby trenować Bayern - argumentował w rozmowie ze "Sport Bildem". - Doceniam to, że nieustannie przebijał się w Mainz, zaczynając od drużyn młodzieżowych. To jest odpowiedni kierunek do sukcesu: uczysz się właściwego podejścia, radzenia sobie z ludźmi - dodał Heynckes.



44-letni Tuchel ostatnio pracował z Borussią Dortmund, ale był skonfliktowany z przełożonymi. Posady nie uratował mu nawet zdobyty w poprzednim sezonie Puchar Niemiec.



- Borussia pod jego wodzą prezentowała świetny futbol z dobrym systemem. Widać było nowoczesne elementy w grze. Drużyna z Dortmundu została wicemistrzem, zdobyła krajowy puchar i grała przy tym atrakcyjnie. Lubiłem oglądać jego BVB. Doceniam go i uważam, że jest bardzo dobrym szkoleniowcem - podkreślił trener Bayernu.

Kandydatów kilku

Według miejscowych mediów - oprócz Tuchela - kandydatami do objęcia Bayernu są pracujący w Hoffenheim Julian Nagelsmann oraz Joachim Loew, selekcjoner kadry.